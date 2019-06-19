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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

Горящие танкеры в Оманском заливе – а если это провокация США

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Источник изображения: vpk-news.ru

На днях в Аравийском море возле берегов Ирана были атакованы два нефтеналивных танкера. США и Израиль обвинили в произошедшем инциденте Тегеран.

Однако, у Ирана нет причин для уничтожения этих судов, так как они вывозят иранскую нефть. В то же время между Вашингтоном и исламской республикой наметилось очередное обострение. Белый дом даже ввел по отношению к ней очередные санкции. В свою очередь, вероятно, именно США причастны к потоплению одного и серьезному повреждению другого судна в Оманском заливе. Перед инцидентом иранские системы ПВО выпустили ракету по американскому ударному беспилотнику MQ-9 Reaper, нарушившему воздушное пространство. Однако, ракета не сумела поразить цель.

Между тем, имеется информация, что в ходе спасательных работ на месте нападения обнаружены фрагменты обломков ракет AGM-114 "Hellfire", которыми американский БПЛА вполне мог ударить по обоим танкерам. Сообщается о том, что по двум нефтеналивным судам было выпущено не менее трёх ракет. Косвенно эти данные подтверждаются свидетельскими показаниями членов экипажа одного из танкеров, которые заявили, что корабль был атакован с воздуха.

Впрочем, опубликованные в социальных сетях фотографии американских ракет пока еще не являются доказательствами. По неизвестным причинам этот инцидент стараются замолчать, а следствие по нему не проводится.

В то же время США продолжают настаивать на виновности Ирана, так как якобы тот же вышеуказанный американский дрон зафиксировал приближение иранского катера к борту одного из взорванных танкеров, отмечает Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Оман
США
Продукция
AGM-114
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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