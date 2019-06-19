"Солнцепеки" успешно отработали в Северной Осетии

Стрельбы термобарическими зарядами из систем залпового огня "Солнцепек" начались на полигоне Тарское в РСО-Алании.

В учениях принимают участие около 900 военнослужащих 58-й общевойсковой армии, задействовано около 300 единиц техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"Огнеметчики провели пуски 220-мм неуправляемых реактивных снарядов термобарического действия по целям, находящимся на максимальном удалении от трех до пяти километров", - говорится в сообщении округа.

В маневрах была задействована тяжелая огнеметная рота 40-го полка радиационной химической и биологической защиты. Они провели испытания тяжелых огнеметных систем "Солнцепек", разработанных в 2001 году на базе шасси танка Т-72.