"Это для обороны": зачем Пентагон двигает войска к Ирану

Зачем Пентагон отправляет на Ближний Восток 1000 военнослужащих

США отправят на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. Это решение уже одобрили в Пентагоне. Оно вызвано обострением отношений между Соединенными Штатами и Ираном. На фоне этого СМИ сообщают о намерении Вашингтона отправить в этот регион также свои зенитные ракетные системы или вовсе нанести удар по Ирану. Официальные лица США при этом утверждают, что не собираются воевать с Исламской Республикой.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. В распространенном заявлении пресс-службы Пентагона объяснили такое решение "оборонительными целями" в связи с ситуацией вокруг Ирана.

"В ответ на запрос Центрального командования Вооруженных сил США [СЕНТКОМ] на дополнительные силы, по рекомендации главы Комитета начальников штабов ВС США и по согласованию с Белым домом я разрешил [отправку] дополнительно приблизительно 1 тыс. [американских] военнослужащих в оборонительных целях для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше, в регионе Ближнего Востока", - приводятся слова Шанахана в документе.

Он утверждает, что "недавние атаки Ирана" подтвердили "надежную и достоверную" развединформацию о "враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок", полученную США.

По словам и.о. министра, эти силы угрожают американским военнослужащим и интересам США во всем регионе.

В то же время он в очередной раз обозначил позицию США в этом вопросе: Вашингтон не ищет конфликта с Ираном.

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и корректировать численность сил по мере необходимости с учетом данных разведки и достоверных угроз", - заверил и.о. главы Пентагона.

После такого заявления заместитель генсека правительства Японии Ясутоси Нисимура выразил обеспокоенность своей страны в связи с таким намерением США. "Вызывает глубокое беспокойство, что в ближневосточном регионе произойдет обострение напряженности", - сказал он.

США на сегодняшний день рассматривают все варианты оказания противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный. Об этом ранее говорил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. Он дал понять, что Белый Дом не будет обращаться к законодателям за разрешением на проведение возможных военных действий против Тегерана.

При этом американский лидер Дональд Трамп "очень четко сказал", что не хочет войны с Ираном, передал госсекретарь.

По словам Помпео, глава государства рассмотрит все варианты действий, которые необходимо предпринять, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие.

Есть вероятность, что только переброской военных на Ближний Восток США решат не ограничиваться. Как сообщали телеканалу CNN два осведомленных источника, Вашингтон собирается обсудить возможность переброски дополнительных сил в этот регион. Речь идет о зенитно-ракетном комплексе (ЗРК) Patriot, нескольких истребителях и боевых кораблях, уточнили собеседники телеканала. Впрочем, на сегодняшний день американская сторона еще не приняла какого-либо конкретного решения по этому вопросу.

В свою очередь, израильская газета Maariv со ссылкой на источники в ООН сообщила, что Пентагон и советники Дональда Трампа обсуждают идею нанесения авиаудара по территории Ирана. Собеседник издания уточнил, что авиаудар обсуждается с 14 июня. "Бомбардировки будут сложными и массированными, но ограниченными конкретной целью", - отметил источник.

Такие обсуждения вызваны очередным обострением в американо-иранских отношениях. Причиной тому - инцидент, произошедший на прошлой неделе в Оманском заливе. Там подверглись нападению нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. Есть неофициальная информация, что в инциденте имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар.

Членов экипажа Front Altair эвакуировали в Иран, а моряков с арендованного японской транспортной компанией Kokuka Courageous взяли на борт ракетного эсминца Bainbridge. Владелец одного из танкеров сообщил, что на борту Front Altair были 11 россиян, никто из них не пострадал.

Через некоторое время после случившегося американские военные моряки обнаружили на корпусе Kokuka Courageous несработавшую мину, сообщил телеканалу Fox News высокопоставленный представитель Пентагона. Он обратил внимание, что при помощи именно таких бомб в мае в том же районе были повреждены четыре танкера.

Вашингтон обвинил в нападении на танкеры Иран. "То, что произошло, - совершенно ясно: это была атака Исламской Республики Иран на коммерческое судоходство и свободу мореходства с явным намерением отказать в транзите через пролив. Сомнений нет.

У разведки есть множество данных, много доказательств. Мир их увидит",

- сказал Помпео Fox News.

Впрочем, самих доказательств пока предъявлено не было, кроме одного видео. На нем к кораблю подплыл якобы иранский катер, а стоящие на его носу люди производили некие действия у борта судна. Американская сторона утверждает, что это иранские военные подплыли к Kokuka Courageous и сняли с его борта несработавшую мину. Но выяснить, что на самом деле сделали те люди, довольно сложно из-за плохого качества "картинки". К тому же ничто не указывает на то, что это были иранцы.

И, тем не менее, впоследствии версию Вашингтона о причастности Ирана к атакам на танкеры поддержали Великобритания и Саудовская Аравия.

Тегеран же, в свою очередь, утверждает, что такими обвинениями Вашингтон пытается оправдать антииранские санкции. Глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф также не исключил, что американская сторона намерена ухудшить дипломатический климат на фоне визита в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В прошлом месяце США уже планировали усилить свой военный контингент на Ближнем Востоке. В конце мая Дональд Трамп подтвердил намерение отправить около 1,5 тыс. военнослужащих в этот регион на фоне обострения отношений с Ираном. Associated Press отмечал, что администрация Трампа уведомила конгресс о таком решении. Предполагалось, что военнослужащие будут защищать уже находящихся там американских военных и обеспечивать свободу их перемещения.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил возрастающие риски в связи с такими действиями.

"Я очень надеюсь, что здравомыслящие голоса, которые раздаются из Вашингтона, включая уважаемых бывших военачальников, политиков, дипломатов, о безрассудности идеи войны против Ирана будут услышаны", - подчеркнул Лавров.

Лидия Мисник