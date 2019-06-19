Войти
19.06.2019
ИноСМИ

Bild (Германия): "Я скажу Путину: Крым — это Украина"

511
0
-2
Выступление президента Украины В. Зеленского на iForum-2019 в Киеве
Выступление президента Украины В. Зеленского на iForum-2019 в Киеве.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Каким образом "телевизионный президент" стал реальным, вступит ли Украина в НАТО и ЕС, имеет ли смысл отменять антироссийские санкции, как добиться мира на Донбассе, и чей Крым, — такие вопросы задали немецкие журналисты Владимиру Зеленскому накануне его встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Ответы нового украинского президента — в материале "Бильд".

Интервью президента Украины Владимира Зеленского

Во время своего интервью репортерам газеты "Бильд" новый президент Украины Владимир Зеленский вспомнил свою поездку в Берлин два года назад. "Тиргартен был великолепен", - сказал он на английском. Во вторник, 18 июня, Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель - впервые после своего избрания на должность президента Украины.

Bild: Г-н президент, вы встречаетесь с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине. Как вы объясните ей, что "телевизионный президент" Зеленский смог стать реальным президентом Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский: Украина испытывает острую потребность в переменах. Прежняя политическая элита, которая оставалась во власти с момента обретения страной независимости в 1991 году, не смогла обеспечить украинцев тем уровнем жизни, который они заслуживают. У нас огромная территория и почти 45 миллионов жителей, мы унаследовали колоссальный экономический и интеллектуальный потенциал, однако мы остаемся одной из беднейших стран в Европе. Поэтому народ пришел к выводу, что корень всех проблем - в управлении государством. Когда "телевизионный президент" показал людям надежду, которой они прониклись и в которую поверили, реальный Зеленский понял, что он больше не может оставаться в стороне, и что ему необходимо сделать все возможное, чтобы стать реальным президентом. И теперь я пытаюсь воплотить мечту в реальность.

- Как вы считаете, в чем разница между выдуманным президентом Голобородько и реальным президентом Зеленским?

- Мы отличаемся в том, как мы проживаем нашу жизнь, но у нас одинаковые ценности. Я хочу, чтобы у украинцев было все то, что я обещал дать им в сериале "Слуга народа": я хочу остановить коррупцию, вернуть честность и прозрачность в украинскую политику, объединить страну, обеспечить мир и улучшить качество жизни простых людей. Я стремлюсь к этим целям с той же искренностью, что и Василий Голобородько.

Но я не езжу на работу на велосипеде, особенно теперь, поскольку сейчас я занимаю такое положение, в котором это может оказаться опасным. Я горжусь тем, что мне удалось построить успешный бизнес в сфере креативной экономики. Кроме того, важно подчеркнуть, что как реальный политик я буду активно сотрудничать с международными партнерами Украины. Сейчас наша первоочередная цель - наладить хорошие отношения между нашим новым правительством и МВФ, а также Евросоюзом и НАТО. Наши экономические приоритеты - установление диктатуры закона, валютная либерализация и приватизация, земельная реформа, изменения в системе налогообложения, уменьшение административного давления на бизнес и создание стимулов для малого и среднего бизнеса.

- Будучи актером, извлекали ли вы выгоду из глобальной тенденции, в рамках которой люди больше не хотят голосовать за "классических политиков"?

- Любой хороший актер, как и любой хороший политик, должен прислушиваться к народу, чувствовать его настроения и устремления. Но теперь я должен выбрать путь перемен и взять на себя всю ответственность.

- Ранее ваш предшественник требовал от Германии согласия на поставку оружия и ужесточения санкций против России. Чего вы хотите добиться от канцлера?

- Канцлер Меркель обладает сильным характером, неоспоримым авторитетом и колоссальным опытом. Украинцы надеются, что Ангела Меркель, будучи чрезвычайно влиятельным политиком в Европе и в мире, поможет моей стране справиться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Мы убеждены, что санкции должны сохраняться до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины. Нам также потребуется помощь в проведении тех глубоких структурных реформ, которые мы запускаем. Кроме того, в энергетическом секторе мы видим угрозу со стороны "Северного потока - 2", который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

- Верите ли вы, что Украина вступит в Евросоюз, и будете ли вы поднимать эту тему во время встречи с Меркель?

- Украина уже является частью европейской семьи. Украина стремится к европейской интеграции, поскольку именно этого хочет наш народ. Однако мы понимаем, что нам необходимо достичь определенных результатов, чтобы получить возможность стать частью общего экономического, правового, таможенного и цифрового пространства Евросоюза. Я бы хотел, чтобы Украина достигла такого уровня развития, чтобы страны Евросоюза начали относиться к ней как к равному члену союза. Мы сделаем все необходимое, чтобы этого добиться.

- Считаете ли вы, что Украина действительно сможет вступить в НАТО?

- Расширение НАТО оказалось мощным инструментом обеспечения безопасности в регионе. Практически все наши соседи уже являются членами этого альянса, куда также входят Франция и Германия. Украина уже заявила официально о своем стремлении вступить в НАТО. Первое, что я хочу сейчас сделать, - это внедрить стандарты НАТО в украинских вооруженных силах и нашем секторе безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы сможем стать надежным членом этого альянса.

- Премьер-министр федеральной земли Саксония Кречмер встретился с Путиным и высказался в пользу смягчения санкций. Что вы думаете по этому поводу?

- Это не первый раз, когда на фоне продолжающейся войны ведутся дискуссии по поводу отмены санкций. Вероятнее всего, этим чиновникам стоит напомнить, с какой целью были введены эти санкции. Моя позиция ясна и проста. Санкции - это единственный инструмент, который позволит добиться освобождения оккупированных территорий, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета и возвращения наших людей.

- Солдаты продолжают гибнуть на Украине. Считаете ли вы, что санкции необходимо ужесточить?

- Санкции - это дипломатический инструмент для достижения целей, в частности для обеспечения перемирия и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не работает, тогда механизм необходимо расширить.

- Неужели война на востоке никогда не кончится?

- Все войны когда-нибудь кончаются. В ближайшее время мы сделаем все возможное, чтобы положить конец убийствам и страданиям нашего народа. Мы должны дать дипломатам шанс еще раз поговорить на фоне замолчавших орудий. Именно на это я и рассчитываю. И я надеюсь, что в Москве нас услышат.

- Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?

- Давайте начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина.

- Но разве Крым уже не потерян для Украины?

- Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро нам удастся его вернуть. Я очень люблю Крым. Я был там очень много раз. Это уникальное место на Украине с самобытной природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины.

- Недавно вы сказали, что вы хотите очистить украинскую политику от прежней элиты. Однако несколько человек, связанных с такими олигархами, как Коломойский, теперь являются частью президентской команды. Почему?

- Моя команда состоит из профессионалов, не имеющих коррупционного прошлого и связей с прежней элитой. Это люди, которым я доверяю, потому что я работал с ними в сфере бизнеса и в период предвыборной кампании. Это люди, которые доказали, что им можно доверять. Они не подвержены влиянию олигархов и представителей прежней элиты. Они привержены идее того будущего Украины, которое мы намереваемся построить. Они знают, какова моя позиция. Если в отношении какого-либо члена моей команды возникнут подозрения, или если кто-то меня скомпрометирует, наши дороги немедленно разойдутся в разные стороны.

- Когда речь заходит о востоке Украины, некоторые украинские активисты обвиняют вас в "сдаче Донбасса" оккупантам, а западные лидеры боятся, что вы можете выйти за рамки Минского процесса. Как вы планируете урегулировать этот конфликт?

- Моя цель - вернуть мир на Украину с помощью дипломатических инструментов, а не популизма. Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что ни суверенитет Украины, ни ее территории, ни судьба украинского народа не станут разменной монетой в процессе переговоров по мирному урегулированию. Я сделаю все возможное, и я буду добиваться поддержки от своих сограждан и международных партнеров в этом сложном предприятии. Мы верим в эффективность Минского процесса. Мы надеемся, что он позволит нам найти решение. Мы возобновляем его, чтобы договориться о прекращении огня и освобождении заключенных. Но мы не можем ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут ежедневно. Если придется, мы рассмотрим любые другие форматы переговоров, будь то нормандский формат или какой-либо еще.

- В настоящее время в Германии ведутся споры по поводу того, не стоит ли нам отменить санкции, введенные против России в связи с ее действиями в Крыму и Донбассе, потому что они не оказывают никакого воздействия на поведение Кремля. Что вы думаете по этому поводу?

- Этот вопрос тесно связан с вопросом, на который я уже ответил. Единственное, что я могу добавить, - если санкции не приносят желаемого результата, их можно не только отменить, но и ужесточить.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
24.10.2018
Atlantico (Франция): Почему НАТО проводит крупнейшие за 20 лет учения
02.12.2016
Свой вместо чужих
29.06.2016
"Украине нужно быть членом НАТО" (Радио Свобода, США)
17.12.2014
Сможет ли Россия защитить свою территорию
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
28.12.2012
Эпоха перемен или потрясений?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты