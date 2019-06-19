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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Российский сегмент МКС станет полностью автономным в течение трех лет - Главкосмос

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Дооснащение российского сегмента Международной космической станции (МКС) лабораторным, энергетическим и стыковочным модулями позволит в течение трех лет сделать его независимым, заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"В следующем году планируется отправка на МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука", в 2021 году - стыковочного модуля, а в 2022 году - научно-энергетического модуля. Это означает, что в ближайшие три года российский сегмент МКС станет полностью автономным и самодостаточным", - сказал Лоскутов.

Он заявил, что Россия заинтересована в развитии станции как международного проекта, поэтому по поручению главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на всех международных мероприятиях, связанных с пилотируемой космонавтикой, представители "Главкосмоса" призывают иностранных коллег активно принимать участие в развитии инфраструктуры МКС.

"Мы призываем переходить от этапов отправки национальных космонавтов и проведения научных экспериментов к созданию собственных модулей. Для этого российские специалисты готовы оказать всю необходимую помощь в создании, отправке и стыковке с МКС национальных модулей", - сказал гендиректор "Главкосмоса".

"Российская сторона не только готова, но и всячески выступает за расширение международного присутствия на МКС, в том числе за счет разработки и создания национальных модулей", - отметил он.

Лоскутов заявил, что у России есть необходимые производственные, инженерные мощности для реализации этой задачи.

Он отметил, что станция еще не выработала свой профессиональный и технологический ресурс. "Предполагаю, что она будет эксплуатироваться, как минимум, до 2028 года, и такие переговоры ведутся", - сказал Лоскутов.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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