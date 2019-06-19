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19.06.2019
ТАСС

Точность наведения радиотелескопа "Спектр-Р" превзошла ожидания ученых в 10 раз

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Радиотелескоп "Спектр-Р"
Радиотелескоп "Спектр-Р".
Источник изображения: © НПО им. С.А. Лавочкина

За время работы аппарата исследователи провели наблюдение более чем за 250 объектами

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Точность наведения радиотелескопа "Спектр-Р", управление которым было потеряно в январе 2019 года, в десять раз превышала показатели, о которых просили готовившие его проект ученые. Об этом во вторник сообщил член-корреспондент РАН, руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев во время пресс-конференции в Физическом институте им. П. Н. Лебедева.

"Система наведения радиотелескопа потрясающая, с точностью наведения в 10 раз лучше, чем нам надо", - сказал Ковалев.

Согласно данным, представленным ученым в презентации, радиотелескоп впервые провел поляризационные наземно-космические исследования. При этом широкополосная передача данных с расстояния Земля - Луна осуществлялась на скорости 128 Мбит/с . В презентации также указывалось, что радиотелескоп наблюдал более чем за 250 объектами, всего было проведено 4 тыс. сеансов связи.

Всего в проекте "Радиоастрон" принимают участие 240 ученых из 23 стран мира, которые работают на 58 наземных радиотелескопах.

Корректировка данных

Заведующая центром обработки научной информации Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева Марина Шацкая отметила, что собранные "Спектром-Р" данные будут скорректированы с учетом уточненной информации о его орбите.

"В настоящий момент мы получили уточненные данные орбиты, и в настоящее время все данные проекта переобрабатываются", - сказала Шацкая.

Она отметила, что ученые решили хранить все полученные данные, чтобы "была возможность их переобработать в будущем при появлении каких-то алгоритмов, параметров обработки".

История проекта

Космический радиотелескоп "Спектр-Р" запустили в июле 2011 года. Через три года гарантийный срок службы аппарата истек, однако ученые решили продлить его работу до конца 2019 года.

11 января стало известно, что аппарат перестал реагировать на команды с Земли. Позже удалось выяснить, что бортовые системы радиотелескопа работают штатно - станция приема научных данных Грин-Бэнк (США) зарегистрировала сигнал бортового радиокомплекса. Позднее этот сигнал удалось зарегистрировать и на российских станциях.

30 мая госкомиссия приняла решение завершить проект "Спектр-Р". В свою очередь, руководитель проекта "Радиоастрон" Николай Кардашев сказал, что космический аппарат может выключиться полностью осенью, так как в этот период нужно по-новому сориентировать его солнечные батареи на Солнце, что невозможно гарантировать без восстановления управления. Ученые планируют следить за ним как минимум до этого времени.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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