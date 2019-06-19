Глава СВР рассказал о готовящихся кибератаках на Россию
Служба внешней разведки (СВР) России получила по своим каналам данные о подготовке западными спецслужбами кибератак на российскую инфраструктуру. Такое заявление во вторник в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе сделал директор СВР Сергей Нарышкин.
"У нас, у Службы внешней разведки, есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы регулярно информируем наши инстанции об этом", - цитирует Сергея Нарышкина информагентство РИА Новости.
Днем ранее источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в последнее время фиксируются попытки спецслужб США провести кибератаки в отношении систем управления инфраструктурой нашей страны. Иностранные спецслужбы по его словам, с нарастающей активностью в последние годы пытаются внедриться в системы управления нашей инфраструктурой. Прежде всего речь идет о таких системах как транспорт, банковская сфера и энергетика.
Кроме того накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп обрушился с яростной критикой на газету The New York Times за публикацию, в которой рассказывается об американских кибератаках против энергетической инфраструктуры России.
Добавим, что в 2018 году на критическую информационную инфраструктуру России было совершено более 4,3 миллиарда кибератак. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
Иван Петров
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