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19.06.2019
Российская газета

Глава СВР рассказал о готовящихся кибератаках на Россию

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Источник изображения: iStock

Служба внешней разведки (СВР) России получила по своим каналам данные о подготовке западными спецслужбами кибератак на российскую инфраструктуру. Такое заявление во вторник в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе сделал директор СВР Сергей Нарышкин.

"У нас, у Службы внешней разведки, есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки, и мы регулярно информируем наши инстанции об этом", - цитирует Сергея Нарышкина информагентство РИА Новости.

Днем ранее источник в руководстве одного из российских силовых ведомств заявил, что в последнее время фиксируются попытки спецслужб США провести кибератаки в отношении систем управления инфраструктурой нашей страны. Иностранные спецслужбы по его словам, с нарастающей активностью в последние годы пытаются внедриться в системы управления нашей инфраструктурой. Прежде всего речь идет о таких системах как транспорт, банковская сфера и энергетика.

Кроме того накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп обрушился с яростной критикой на газету The New York Times за публикацию, в которой рассказывается об американских кибератаках против энергетической инфраструктуры России.

Добавим, что в 2018 году на критическую информационную инфраструктуру России было совершено более 4,3 миллиарда кибератак. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.


Иван Петров

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