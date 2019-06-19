Названо принципиальное отличие С-400 от предыдущих комплексов

Зенитная ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, которая может обстреливать загоризонтные цели, которые не видны радиолокатору. Ее принципиальное отличие от предыдущих комплексов - в помехозащищенности и огневой производительности.

- Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено, в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов, - рассказал РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

По его словам, С-400 имеет и другую элементную базу. Миниатюризация, степень интеграции элементов позволили при меньших габаритах создать систему с существенно более высокими характеристиками. Это относится к локатору обнаружения и многофункциональной станции.

Командный пункт С-400 имеет мощные радиолокаторы, благодаря которым воздушная обстановка видна на больших дальностях. Это позволяет системе ставить задачи и контролировать, как их выполняют другие комплексы, к примеру, С-300 или "Панцирь". С-400 может быть основой группировки средств ПВО.

- В систему заложены образы управляемых средств, чтобы не ставить им задачи, не соответствующие их техническим характеристикам. С-400 может с максимальной эффективностью использовать все средства, которые отданы ей в управление, - подытожил Друзин.

Яна Шамаева