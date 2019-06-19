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19.06.2019
Российская газета

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прошел Панамский канал

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Фрегат "Адмирал Горшков" преодолел Панамский канал и вышел в Карибское море. Остальные корабли и суда Северного флота потратят на проход около суток.

Об этом во вторник сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Он добавил, что отряд кораблей, в который кроме "Адмирала Горшкова" входят также многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", средний морской танкер "Кама" и спасательный буксир "Николай Чикер", прибыли к тихоокеанскому побережью Панамы и встали на якорь в районе ожидания перед проходом канала.

Первым прошел фрегат, следом отправятся и другие корабли и суда Северного флота. В Карибском море они продолжат выполнение задач дальнего похода и зайдут в порты ряда островных государств региона.

Для новейшего фрегата "Адмирал Горшков" - это первый дальний поход. Корабль уже преодолел более 26 тысяч морских миль.

Фрегат "Адмирал Горшков" принят на вооружение Военно-морского флота России 28 июля 2018 года. Это флагманский корабль проекта 22350.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Панама
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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