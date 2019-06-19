Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Госдума на заседании во вторник приняла президентский закон о приостановке действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Согласно документу, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора.

Закон содержит всего три статьи. Первая статья предписывает приостановить действие Договора, вторая говорит о том, что вопросы возобновления действия Договора принимает президент; третья - что закон после принятия вступает в силу со дня его официального опубликования.

В пояснительной записке к документу отмечается, что МИД РФ 4 февраля текущего года уведомил США официальной нотой о том, что до их возвращения к неукоснительному соблюдению Договора или до прекращения его действия Россия приостанавливает выполнение Договора в ответ на существенные нарушения Вашингтоном своих обязательств.

Аналогичные ноты были направлены Белоруссии, Казахстану и Украине, которые после распада СССР также формально являются сторонами Договора.

Президент РФ своим указом от 4 марта 2019 года приостановил выполнение Договора, о чем 5 марта были уведомлены США.

В соответствии с законом "О международных договорах РФ" решение о приостановлении действия Договора, который был ратифицирован указом Президиума Верховного Совета СССР 28 мая 1988 года, подлежит принятию в форме федерального закона.

29 мая 2019 года Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.