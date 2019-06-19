Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн

№4

Цитата, q

Просто боевые действия уже идут - в НИИ и КБ. И проигрывать их нельзя уже сейчас.

Цитата, q

А Кац, как всегда, предлагает сдаться...

Цитата, q

...чем герой более жесток и чем больше людей он истребил - тем круче.

Когда окружающие узнают, что герой убил больше миллиона человек - все смотрят на него как на божество.

Какие ещё НИИ и КБ?! Вы имеете в виду их жалкие остатки, набитые офисным планктоном, неучами, юристами, экономистами и прочим пустым балластом? А может вы хотите всех насмешить "научными ротами", у которых молоко на губах не обсохло? Последние настоящие учёные и инженеры вымирают на глазах ежедневно. Достижения СССР находят на свалках, красят их и выдают за чудо-оружие. Это что ли вы называете "боевыми действиями в НИИ и КБ"? Так это не боевые действия, а рысканье по помойкам... Генерал Ивашов прав - нет сейчас никакого тыла, не надейтесь. Не обеспечит нас тыл.Кац помнит Холокост и не доверяет ублюдкам, нарисовавшим вот такую эмблему для Юнармии. От этой эмблемы смердит Освенцимом, Бухенвальдом и Дахау, трупами смердит. Для хунвэйбинов такая эмблема подойдёт, для полпотовских мясников...Вы похоже из той же орлиной стаи? Настоящий. Чего стоит одно слово "истребил". А про Нюрнбергский военный трибунал вы слышали, истребитель?