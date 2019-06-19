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19.06.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Максим Григорьев/ТАСС

Министр обороны отметил, что "конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей российских военных в ближайшее время.

Об этом заявил во вторник министр обороны генерал Сергей Шойгу, открывая научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

"Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную перспективу", - отметил он.

По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов. "Конфликты нового поколения - это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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6 комментариев
№1
19.06.2019 06:10
Когда "боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени" в нынешних условиях это называется обоюдным самоубийством воюющих сторон. Рано или поздно воюющие стороны "скоротечно" доиграются. Спички детям не игрушка.

Новая теория ведения войн будет как всегда создана на основе идеологии. В частности, должно полностью измениться телевидение и кино. Хватит уже 30 лет дебильного телевидения, мусолящего войну и кровь. Вместо фильмов про войну, террористов, вампиров, убийства и маньяков следует сутками крутить по всем каналам мультфильмы про Чеберашку, крокодила Гену, Карлсона, и Незнайку в Цветочном городе. Ну и можно оставить "Спокойной ночи, малыши!", чтобы ночь у них действительно была спокойной. И конечно важнее развивать теорию мира, чем теорию войны. Поскольку генерал Ивашов однозначно прав:
Цитата, q
Ивашов: России нельзя втягиваться в большую войну, тыл нас не обеспечит
https://eadaily.com/ru/news/2018/02/08/ivashov-rossii-nelzya-vtyagivatsya-v-bolshuyu-voynu-tyl-nas-ne-obespechit
Какие уж тут теории войны...
.
.
-2
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№2
19.06.2019 11:56
Цитата, q
боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени", - подчеркнул Шойгу.
Просто боевые действия уже идут - в НИИ и КБ. И проигрывать их нельзя уже сейчас.
Цитата, vpkman сообщ. №1
важнее развивать теорию мира,
А Кац, как всегда, предлагает сдаться...
0
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№3
19.06.2019 13:44
Цитата, vpkman сообщ. №1
Вместо фильмов про войну, террористов, вампиров, убийства и маньяков следует сутками крутить по всем каналам мультфильмы про Чеберашку, крокодила Гену, Карлсона, и Незнайку в Цветочном городе.
Докрутились уже в СССР что народ стал наивным и инфантильным.
Вы не читали китайскую фантастику?
В ней чем герой более жесток и чем больше людей он истребил - тем круче.
Когда окружающие узнают, что герой убил больше миллиона человек - все смотрят на него как на божество.
0
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№4
19.06.2019 15:47
Цитата, q
Просто боевые действия уже идут - в НИИ и КБ. И проигрывать их нельзя уже сейчас.
Какие ещё НИИ и КБ?! Вы имеете в виду их жалкие остатки, набитые офисным планктоном, неучами, юристами, экономистами и прочим пустым балластом? А может вы хотите всех насмешить "научными ротами", у которых молоко на губах не обсохло? Последние настоящие учёные и инженеры вымирают на глазах ежедневно. Достижения СССР находят на свалках, красят их и выдают за чудо-оружие. Это что ли вы называете "боевыми действиями в НИИ и КБ"? Так это не боевые действия, а рысканье по помойкам... Генерал Ивашов прав - нет сейчас никакого тыла, не надейтесь. Не обеспечит нас тыл.
Цитата, q
А Кац, как всегда, предлагает сдаться...
Кац помнит Холокост и не доверяет ублюдкам, нарисовавшим вот такую эмблему для Юнармии. От этой эмблемы смердит Освенцимом, Бухенвальдом и Дахау, трупами смердит. Для хунвэйбинов такая эмблема подойдёт, для полпотовских мясников...

Цитата, q
...чем герой более жесток и чем больше людей он истребил - тем круче.
Когда окружающие узнают, что герой убил больше миллиона человек - все смотрят на него как на божество.
Вы похоже из той же орлиной стаи? Настоящий зольдатн. Чего стоит одно слово "истребил". А про Нюрнбергский военный трибунал вы слышали, истребитель?
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0
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№5
19.06.2019 16:00
Цитата, vpkman сообщ. №4
А про Нюрнбергский военный трибунал вы слышали, истребитель?
А я тут причем?
Это информация к размышлению, если Вам она не нравиться, то заткните уши, закройте глаза и смотрите только детские мультики , повторяя мантру: "В Багдаде все спокойно".
И привычка сразу переводить спор на личности и вешать ярлыки - признак настоящего ... (цензура) - чуть то не по нему, так он сразу своего оппонента норовит дерьмом измазать.
Забыли еще назвать меня фашистом и гомофобом (ах нет, фашистом то назвали - это я не сразу уловил).
0
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№6
19.06.2019 16:10
Я - тоже народ. И вы первым перешли на личности и навесили ярлыки, заявив что я стал наивным и инфантильным. А я всего-навсего напомнил авторам эмблемы Юнармии про Нюрнбергский военный трибунал.
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