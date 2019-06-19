Россия покажет радиоэлектронную "винтовку" "Ступор"

Российские производители решили продемонстрировать потенциальным заказчикам новый арсенал своей продукции оборонного назначения. В качестве площадки выступает 10-я Международная встреча высоких представителей. Данный форум, посвященный рассмотрению вопросов безопасности, проходит в Уфе с 18 по 20 июня.

"Гарпун-2М" Источник изображения: http://antidron.pro

"Рособоронэкспорт" намерен показать одну из новейших разработок отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В Уфе представим новинки нашего каталога – средства борьбы с беспилотниками

– пояснил руководитель обозначенного предприятия Александр Михеев.

Данное изделие, получившее обозначение "Ступор", является переносным средством электромагнитного подавления БЛА. Как ожидается, он вызовет повышенный интерес у зарубежных клиентов. При этом форум посетят делегации свыше 120 государств. Их возглавляют руководители Совбезов, силовых структур, советники президентов по национальной безопасности.

Среди других новинок фигурируют РЛС "Енот", средство химразведки "Кербер-Т", автоматы АК-203, АК-12 и АК-15, автомобиль "Шторм", имеющий водометную установку.

"Ступор" является одним из аналогов радиоэлектронных "винтовок", появившихся в последние время в предложениях многих компаний из различных стран мира. Ранее в текущем году уже демонстрировалась одна из российских разработок – "Гарпун-2М".