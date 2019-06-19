Индия отказывается от СВД и не знает, какую винтовку выбрать

Командование индийской армией заявляет, что ВС Индии крайне нуждаются в обновлении арсенала снайперских винтовок. Однако процесс их закупки становится все более длительным, несмотря на множество желающих предложить свои услуги.

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На соответствующий запрос минобороны страны ответило 20 компаний, но ни одна из них не производит боеприпасы, не имея мощностей для их выпуска. Среди них 12-13 фирм иностранного происхождения, такие как Sako (Финляндия), H-S Precision (США), Steelcore Designs Limited (Британия), PGM Precision (Франция).

В этой связи армия намерена переформатировать программу закупок. Согласно неофициальным данным, речь идет о приобретении 5700 снайперских винтовок ориентировочной стоимостью 141 млн. долл. При этом поставка патронов будет осуществляться отдельно и подразумевать передачу в перспективе Индии технологий их изготовления.

С 1990-х годов в армии используется снайперская винтовка Драгунова советского образца 1963 года выпуска калибра 7,6254 мм. Однако в настоящее время индийские военные решили отказаться от них, сделав ставку на ночное видение, повышенную точность и дальность стрельбы (не менее 1200 метров).

Армия стремится приобрести новые винтовки на фоне повышенной угрозы работы снайперов вдоль линии пограничного контроля в Кашмире.

Снайперские винтовки могут быть использованы для нанесения потерь без эскалации конфликта

- так считают в индийском командовании.

Поэтому их закупают в срочном порядке. Небольшими партиями уже были приобретены Barrett M95 .50 BMG и Beretta Scorpio TGT 'Victrix' .338 Lapua Magnum. Однако этих поставок явно недостаточно.