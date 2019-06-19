ОАК рассчитывает на расширение кооперации с французскими компаниями

Ле Бурже (Франция). 18 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне в Ле Бурже обсуждает с французскими компаниями расширение сотрудничества по гражданским проектам.

"Мы заинтересованы в развитии кооперации с нашими французскими партнерами, расширении спектра локализации на территории Российской Федерации компонентов различных систем, увеличения глубины их локализации, большей вовлеченности российских поставщиков в эти процессы, в том числе используя ресурс Ассоциации аэрокосмической промышленности Франции (GIFAS) и Союза авиапроизводителей России (САП). Эти уважаемые организации могут стать площадкой для поиска партнеров, обсуждения вопросов, связанных с применением авиационных стандартов, других актуальных вопросов взаимодействия",- заявил глава департамента ОАК по внешним связям Дмитрий Безруков, выступая на конференции GIFAS.

Он отметил, что ОАК давно и успешно взаимодействует с французскими компаниями: Safran Group,Thales, Intertechnique. Кроме того, в ОАК есть опыт индустриального партнерства по производству компонентов для самолета А320 в рамках реализации программ Airbus.

"Естественно, как в любом процессе есть и успехи, есть и проблемы, и мы совместно с французскими коллегами прилагаем все усилия для поиска оптимальных решений по их устранению",- сказал Безруков.

Он подчеркнул, в ОАК происходят важные организационно-структурные изменения, "которые призваны обеспечить наиболее комфортную и эффективную среду для дальнейшего сотрудничества".