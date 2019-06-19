США намерены добить Сербию

Бывший главнокомандующий войсками США в Европе Бен Ходжессчитает, что ведущая роль в урегулировании проблемы статуса Косово должна принадлежать США, которые должны организовать "новый Дейтон". Об этом он написал в своем блоге в статье под заголовком "Новый подход к Сербии и Косово".

По его словам, США в сотрудничестве с ЕС и НАТО должны предпринять ряд "хорошо скоординированных шагов", которые привели бы Белград и Приштину к компромиссу.

По мнению Ходжеса, такой подход обеспечил бы президенту Сербии Александру Вучичу и лидеру косовских сепаратистов Хашиму Тачинеобходимое политическое пространство, в котором они, "защищенные от внешнего давления", смогли бы прийти к "трудным, но необходимым компромиссам".

"Но это будет возможно, только если мы проявим такую же степень ответственности, как во время переговоров в Дейтоне, которые в итоге привели к несовершенному, но долгосрочному миру в регионе Западных Балкан", - процитировал слова Ходжеса сербский телеканал РТС.

По мнению Ходжеса, Вучич находится под "огромным давлением Москвы", так как после одностороннего провозглашения независимости Косово в 2008 году Белград почувствовал необходимость обратиться к России за поддержкой в Совбезе ООН.

Американский генерал утверждает, что Москва часто обходит Вучича стороной, оказывая на него давление через "духовенство, маргинальные профсоюзы активного состава полиции и армии и другие общественные организации, которые считают, что Сербия проиграет, если признает независимое Косово".