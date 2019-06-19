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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

В конце года в море выйдет модернизированный фрегат "Маршал Шапошников"

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Тихоокеанском флоте завершено формирование экипажа фрегата "Маршал Шапошников", на котором ведется ремонт с глубокой модернизацией. Как сообщили в Минобороны РФ, обновленный боевой корабль будет сочетать в себе возможности носителя высокоточных крылатых ракет и противолодочного корабля.

"Планируется, что первые контрольные выходы в море "Маршал Шапошников" совершит до конца текущего года", - отметили в военном ведомстве.

"Подбор личного состава производился в соответствии со штатным расписанием, учитывающим новый, существенно расширенный состав вооружения корабля. На фрегате будут проходить службу только военнослужащие по контракту", - добавили в министерстве.

БПК "Маршал Шапошников" назван в честь маршала Советского Союза Бориса Шапошникова - российского и советского военачальника. Корабль был заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в январе 1985 года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Янтарь ПСЗ
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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