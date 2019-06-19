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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

С натовских учений Baltops-2019 - "Ослы, они уничтожили последний корабль Польши!"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Профнепригодность военных моряков из Польши и Испании на натовских учениях Baltops-2019 (Baltic Operations) стала предметом насмешек в блогосфере.

В начале в СМИ просочилась информация о том, что десант с испанского авианосца Juan Carlos I не смог оперативно высадится на необорудованный берег Балтийского моря.

"Здесь пляжи другие. Они мелководные, а дно неровное (корабль ВМФ Испании проводил операцию по высадки морпехоты в районе литовского курорта Паланга). В следующий раз нам может понадобиться больше солдат перебросить вертолётами", - заявила LRT лейтенант ВМФ Испании Анна Ласида.

Накануне стало известно, что польский десантный корабль Gniezno пробил себе днище, также участвуя в высадке натовского десанта на литовский берег Балтики. "Во время одного из выходов на пляж корабль столкнулся с подводным объектом, повредив обшивку днища", - заявил журналистам пресс-секретарь 8-й флотилии ВМС Польши Гжегож Левандовский.

Пользователи польских соцсетей так прокомментировали неудачи натовских моряков: 

"Ослы, они уничтожили последний корабль Польши!", "А мы думали, что такие вещи происходят только в Оманском заливе!", "Единственный польский военный корабль затонул… Без боя)", "Вероятно, они специально сделали это, чтобы оправдать покупку нескольких новейших авианосцев из США", "А иранские паспорта найдены?", "Когда я пью, я не плаваю".

EADaily напоминает, что в масштабных учений возле акватории российской Калининградской области задействовано 12 тыс. военнослужащих из 18 стран - членов НАТО, а также 44 военных корабля и 40 самолетов. Baltops-2019 проходят под началом командования 2-го оперативного флота ВМС США.

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