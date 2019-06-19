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19.06.2019
WarSpot

Ядерного оружия становится меньше, но оно совершенствуется

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Источник изображения: warspot.ru

Все страны, владеющие ядерным оружием, активно его модернизируют. Такие данные обнародовали исследователи Стокгольмского института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), проанализировав ядерный потенциал девяти стран.

По данным SIPRI, за последний год ядерных боеголовок в мире стало меньше. В январе 2019 года их насчитывалось 13 865 единиц, тогда как годом ранее — 14 465. При этом 3750 ядерных боезарядов находятся в оперативном развёртывании, а ещё 2000 — в состоянии повышенной боевой готовности.

Инфографика наличия ядерных боеголовок в мире.

Источник изображения: sipri.org

Сокращение общего числа ядерных вооружений в мире обусловлено главным образом действиями России и США, на которые в совокупности приходится более 90% всего ядерного арсенала. Разоружение проходило в рамках "Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III". В 2018 году Россия и США объявили, что достигли окончательных пределов сокращения СНВ.

Таблица с примерными данными о мировом ядерном арсенале.

Источник изображения: sipri.org

Полную информацию о своём ядерном потенциале раскрывают только США и Великобритания. Франция подаёт информацию частично, Россия раскрывает данные только для США в рамках договора СНВ-III. Данные о ядерном потенциале других стран являются "приблизительными". При этом в SIPRI указывают, что азиатские обладатели ядерного оружия активно наращивают возможности для его производства, а также проводят исследования и тестирования средств его доставки.

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