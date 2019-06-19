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19.06.2019
ЦАМТО

Airbus поставит ВС Франции дополнительные вертолеты H-225M

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Airbus Helicopters H225M
Airbus Helicopters H225M.
Источник изображения: © EPA/JAKUB KACZMARCZYK

ЦАМТО, 18 июня. Компания Airbus объявила о подписании с Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) контракта на поставку ВС страны дополнительной партии вертолетов H-225M.

Поставленные H-225M будут базироваться в Казо и применяться для транспортировки подразделений ССО и проведения поисково-спасательных операций.

Вертолеты будут поставляться в конфигурации, которая позволит взаимодействовать с ранее поставленными ВВС Франции 10 машинами H-225M, в частности, осуществлять дозаправку в воздухе, что является существенным эксплуатационным преимуществом.

Вертолет H-225M, максимальный взлетный вес которого составляет 11 т, оборудован двумя двигателями Macila 2A1 взлетной мощностью 1567 КВт, пятилопастным несущим винтом, четырехосевым автопилотом, позволяющим маневрировать в режиме висения, и новейшей интегрированной системой отображения и управления. Вертолет может перевозить до 31 человека (экипаж и десант). В поисково-спасательной версии H-225 может, помимо двух членов экипажа и четырех членов спасательной группы, транспортировать до 19 человек. Максимальная дальность полета со стандартными баками – 920 км, продолжительность полета – 4 ч 30 мин. Максимальная скорость – 324 км/ч. Вертолеты могут применяться с наземных аэродромов и борта корабля.

На текущий момент Airbus получила заказы на поставку более 180 вертолетов H-225M, 97 из которых уже поставлены. Их общий налет составляет 110 тыс. часов. Вертолеты семейства "Супер Пума" активно эксплуатируются во Франции, Бразилии, Мексике, Малайзии, Индонезии и Таиланде. Индонезия недавно разместила дополнительный заказ на 8 машин. Среди других недавних покупателей H-225M – Кувейт, Сингапур и Венгрия.

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Страны
Бразилия
Венгрия
Индонезия
Кувейт
Малайзия
Мексика
Сингапуp
Таиланд
Франция
Продукция
AS-332
Компании
Airbus
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H225
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