Страны Юго-Восточной Азии могут стать заказчиками Бе-200

ЦАМТО, 18 июня. Страны Юго-Восточной Азии могут стать заказчиками российского самолета-амфибии Бе-200. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в рамках авиасалона в Ле Бурже гендиректор ПАО "Ил" Юрий Грудинин.

Ранее ОАК сообщала о планах поставлять самолет в Индию, Чили, Америку, напоминает агентство.

"С рядом стран Юго-Восточной Азии переговоры по этому самолету находятся на заключительной стадии", – сказал Ю.Грудинин.

По словам Ю.Грудинина, Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок.

"С Индией действительно очень интересный рынок открывается, потому что там одной из авиакомпаний дали разрешение на перевозку пассажиров гидросамолетами. Мы являемся лидером в этом сегменте рынка, у нас единственный пассажирский самолет сертифицированный, Бе-200", – сказал Ю.Грудинин.

По его словам, 18 июня на авиасалоне в Ле Бурже должно состояться соответствующее подписание документов с Индией.

"Очень сложная тема, потому что никто регулярные перевозки гидросамолетами не производил. Поэтому тут много юридических аспектов. ... Так как это Индия, у них свое законодательство, поэтому мы с авиационными властями работаем", – цитирует "РИА Новости" Ю.Грудинина

Гендиректор ПАО "Ил" также сообщил, что поставки самолета-амфибии Бе-200 американской компании начнутся в 2020-2021 годах (в июне прошлого года американская компания Seaplane Global Air Services и ТАНТК им. Г.М.Бериева согласовали проект контракта на поставку 10 самолетов-амфибий Бе-200ЧС).