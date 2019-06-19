Продемонстрирован полёт БПЛА Dassault nEUROn над авианосцем "Шарль де Голль"

В сети появились кадры с европейским беспилотником Dassault nEUROn. Это экспериментальный беспилотный летательный аппарат, который создаётся в кооперации Франции, Италии, Испании, Швеции, Греции и Швейцарии под управлением менеджеров французской компании Dassault Aviation.

Источник изображения: topwar.ru

Разработчики отмечают: nEUROn относится к тому же классу, что и российские "Охотник" и "Скат", а также американский X-45. Первый полёт евробеспилотника состоялся ещё в 2012 году. И всё это время беспилотник пытаются, что называется, довести до ума. Стоимость программы изначально обозначалась в 400 млн евро. При этом конечная цена одного БПЛА Dassault nEUROn должна составлять 25 млн евро.

Что известно о ТТХ этого ударного дрона?

Его максимальная взлётная масса – около пяти тонн, размах крыла – 12,5 м, максимальная скорость – 980 км/ч, на борту может нести две авиационные бомбы общей массой до 500 кг. Управление беспилотником или авиакрылом из нескольких таких беспилотников может брать на себя пилот истребителя Rafale (Франция) или JAS 39 Gripen (Швеция).

О том, когда именно этот ударный беспилотник поступит на вооружение европейских стран, на данный момент не сообщается.

Продемонстрирован полёт евро-БПЛА над французским авианосцем "Шарль де Голль". На кадрах показано, как беспилотник несколько раз пролетает над палубой авианесущего корабля.

Испытания беспилотника, как заявлено производителем, продолжаются.