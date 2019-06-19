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19.06.2019
ЦАМТО

Зенитная ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 18 июня. Зенитная ракетная система С-400 получила интеллектуальную ракету, способную обстреливать загоризонтные цели.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

"Принципиальное отличие системы С-400 от предыдущих комплексов – это ее помехозащищенность и огневая производительность. Количество одновременно обстреливаемых целей у С-400 значительно больше, чем у С-300. Это обеспечено, в том числе благодаря появлению новой интеллектуальной ракеты с системой управления, которая позволяет ей использовать широчайший диапазон режимов применения: и активное самонаведение, и использование информации от внешних источников, других радиолокаторов", – цитирует "РИА Новости" С.Друзина.

По его словам, система обеспечивает обстрел также загоризонтных целей – тех, которые не видны для радиолокатора, но информация о них в системе имеется.

Он также отметил, что элементная база в С-400 другая – миниатюризация, степень интеграции элементов позволили при меньших габаритах создать систему с существенно более высокими характеристиками. "Это относится и к локатору обнаружения, и к многофункциональной станции", – отметил собеседник агентства.

С.Друзин добавил, что командный пункт системы имеет в своем составе мощные радиолокаторы, которые позволяют видеть воздушную обстановку на больших дальностях, что дает возможность ему ставить задачи и контролировать их выполнение другими комплексами – С-300, "Панцирь" и др.

"Система С-400 способна быть основой группировки средств ПВО. В систему заложены образы управляемых средств, чтобы не ставить им задачи, не соответствующие их техническим характеристикам. С-400 может с максимальной эффективностью использовать все средства, которые отданы ей в управление", – подчеркнул в интервью "РИА Новости" С.Друзин.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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