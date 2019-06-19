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19.06.2019
ЦАМТО

Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения

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Радар-обнаружитель "Енисей"
Радар-обнаружитель "Енисей" из комплекта перспективной системы ПВО С-500 "Прометей".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 18 июня. ЗРС С-500 – это система принципиально нового поколения. Основу локационных средств этой системы составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство – сигнал формируется самой антенной.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

По его словам, "в составе антенны имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решетки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны".

В интервью "РИА Новости" С.Друзин отметил, что "на сегодняшний день технология изготовления АФАР на предприятиях концерна освоена в полном объеме. Локаторы созданы и проходят тестирование в рамках испытаний новой системы".

"У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление", – заключил С.Друзин.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
АФАР
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2 комментария
№1
19.06.2019 06:44
Интересно, а можно ли использовать этот принцип в авиационном комплексе АФАР?
0
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№2
19.06.2019 11:21
Цитата, ID: 1746 сообщ. №1
Интересно, а можно ли использовать этот принцип в авиационном комплексе АФАР?
Это и есть принцип АФАР, в отличии от полуактивных или пассивных ФАР.
0
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