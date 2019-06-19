Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения

ЦАМТО, 18 июня. ЗРС С-500 – это система принципиально нового поколения. Основу локационных средств этой системы составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство – сигнал формируется самой антенной.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.

По его словам, "в составе антенны имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации. Активные фазированные решетки также позволяют получить более значительные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. Существенно выше и быстродействие антенны".

В интервью "РИА Новости" С.Друзин отметил, что "на сегодняшний день технология изготовления АФАР на предприятиях концерна освоена в полном объеме. Локаторы созданы и проходят тестирование в рамках испытаний новой системы".

"У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление", – заключил С.Друзин.