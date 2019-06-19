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19.06.2019
Интерфакс-АВН

ОДК представляет в Ле Бурже двигатель для российского авиалайнера МС-21

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Авиационный двигатель ПД-14
Авиационный двигатель ПД-14.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) демонстрирует на Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) в Ле Бурже авиационный двигатель ПД-14, созданный для российского пассажирского самолета МС-21.

"Макет двигателя ПД-14 представлен в экспозиции авиасалона вместе с моделью самолета МС-21 (разработчик и производитель - ПАО "Корпорация "Иркут")", - говорится в сообщении пресс-службы ОДК, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

В сообщении отмечается, что двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

"В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан сертификат типа Росавиации. В настоящее время ведется работа по валидации данного сертификата Европейским агентством авиационной безопасности (EASA). Производство ПД-14 также планируется сертифицировать по требованиям Росавиации и EASA", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, ОДК предлагает эксплуатантам комплексное решение по поставкам двигателей ПД-14 с учетом стоимости жизненного цикла, включая послепродажное обслуживание. Модульная конструкция двигателя в совокупности с цифровой САУ, встроенной системой диагностики и организацией системы ППО обеспечивают успешное применение концепции эксплуатации двигателя по техническому состоянию.

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