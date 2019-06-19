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19.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

"Рособоронэкспорт" показал новый комплекс борьбы с беспилотниками

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ПКП БЛА “Ступор”
Переносной комплекс подавления (ПКП) БЛА “Ступор”.
Источник изображения: topwar.ru

"Рособоронэкспорт" (входит в состав Ростеха) разработал комплекс борьбы с беспилотниками под названием "Ступор".

Новинка будет представлена на 10-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходящей с 18 по 20 июня в Уфе, передает ТАСС.

"В Уфе представим новинки нашего каталога – средства борьбы с беспилотниками", – приводятся слова генерального директора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

Отмечается, что переносной комплекс электромагнитного подавления беспилотников "Ступор" может вызвать особый интерес у иностранных заказчиков.

Также внимание участников форума может привлечь радиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей "Енот", обнаружитель взрывчатых веществ и опасных химикатов "Кербер-Т", новейшие автоматы Калашникова серий АК203, АК-12 и АК-15 и новейший водометный автомобиль "Шторм", представленный в виде натурного образца, добавили в компании.

На стенде "Рособоронэкспорта" представят вертолет круглосуточного применения Ка-226 и специальные автомобили "Тигр" и "Тайфун" для оперативного перемещения в том числе специальных и антитеррористических подразделений.

В форуме участвуют делегации более 120 стран мира, делегации возглавляют секретари советов безопасности, главы силовых ведомств, советники президентов по нацбезопасности.

Ранее на международном салоне "Комплексная безопасность – 2019" в Москве представили ручной комплекс борьбы с беспилотниками "Гарпун-2М", внешний вид устройства напоминает футуристический бластер.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
КА-226
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