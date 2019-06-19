ВМФ России будет пользоваться обновленным атласом навигационных карт Северного моря

Гидрографы Балтийского флота выпустили новый атлас морских навигационных карт Северного моря с самыми последними результатами маршрутного промера.

Как сообщили в Минобороны РФ, Главком ВМФ адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе рассмотрел первый экземпляр атласа.

"Это 14 морских навигационных карт, составленных с учетом самых новых данных гидрографических и картографических исследований, а также ретроспективных данных исследований Северного моря, полученных в советский период", - пояснили в военном ведомстве.

Отмечалось, что современные гидрографические исследования Северного моря проводились гидрографами ВМФ при помощи новейшего гидрографического и картографического оборудования. В основу Атласа, также, легли материалы съемок рельефа дна Северного моря, сделанные с использованием автоматизированных многолучевых систем, а также материалы, полученные путем дистанционного зондирования Земли.

"По оценке Главного командования ВМФ, создание нового атласа морских навигационных карт Северного моря - это очередной практический результат работы отечественных военных гидрографов, выполненной в интересах мореплавания. Атлас поступит в распоряжение флотов ВМФ, штурманских служб и будет востребован при осуществлении межфлотских переходов кораблей для участия в Главном военно-морском параде", - подчеркнули в министерстве.