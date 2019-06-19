Войти
19.06.2019
Военно-промышленный курьер

ВМФ России будет пользоваться обновленным атласом навигационных карт Северного моря

443
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Гидрографы Балтийского флота выпустили новый атлас морских навигационных карт Северного моря с самыми последними результатами маршрутного промера.

Как сообщили в Минобороны РФ, Главком ВМФ адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе рассмотрел первый экземпляр атласа.

"Это 14 морских навигационных карт, составленных с учетом самых новых данных гидрографических и картографических исследований, а также ретроспективных данных исследований Северного моря, полученных в советский период", - пояснили в военном ведомстве.

Отмечалось, что современные гидрографические исследования Северного моря проводились гидрографами ВМФ при помощи новейшего гидрографического и картографического оборудования. В основу Атласа, также, легли материалы съемок рельефа дна Северного моря, сделанные с использованием автоматизированных многолучевых систем, а также материалы, полученные путем дистанционного зондирования Земли.

"По оценке Главного командования ВМФ, создание нового атласа морских навигационных карт Северного моря - это очередной практический результат работы отечественных военных гидрографов, выполненной в интересах мореплавания. Атлас поступит в распоряжение флотов ВМФ, штурманских служб и будет востребован при осуществлении межфлотских переходов кораблей для участия в Главном военно-морском параде", - подчеркнули в министерстве.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Похожие новости
11.01.2019
Гидрографы ВМФ России создали первый Атлас навигационных карт Балтийского моря
25.06.2018
Экипажи МиГ-31БМ и расчеты С-400 ЗВО начали боевое дежурство с минуты молчания
18.01.2017
Фрегат «Адмирал Макаров» вышел на заключительный этап государственных испытаний
11.08.2016
Российские морпехи выиграли конкурс "Морской десант" на АрМИ-2016
16.07.2013
ОАО «Адмиралтейские верфи» заключило госконтракт на строительство второй НАПЛ проекта 677 «Лада» для ВМФ РФ
14.02.2013
Минобороны РФ внесло постройку серии подлодок "Лада" в гособоронзаказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты