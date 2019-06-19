Современную технику, авиацию и корабли покажет Черноморский флот на МВТФ "Армия-2019" в Севастополе

Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 в месте постоянного базирования в Севастополе, 05.10.2018.

ЦАМТО, 18 июня. В Севастополе корабельные соединения и береговые войска Черноморского флота представят более 50 ед. вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

В частности, в акватории Севастопольской бухты свои боевые возможности продемонстрируют фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", вертолеты армейской авиации Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В свою очередь, в кластере "Центральный" Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", будут представлены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-400, автомобили "Тайфун", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр", боевая техника подразделений радиоэлектронной борьбы, радиационной и химической защиты.

В ходе динамических показов свои возможности продемонстрируют танки Т-72Б3, БТР-82А, а военнослужащие подразделений морской пехоты и разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника.

В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет в Севастополе с 28 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Помимо города-героя Севастополя силы и войска Черноморского флота проведут мероприятия Форума в городах-героях Керчь и Новороссийск, сообщает пресс-служба Южного военного округа.