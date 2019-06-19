Войти
19.06.2019
ЦАМТО

Современную технику, авиацию и корабли покажет Черноморский флот на МВТФ "Армия-2019" в Севастополе

639
0
0
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356 в месте постоянного базирования в Севастополе, 05.10.2018.
Источник изображения: Владимир Никифоров

ЦАМТО, 18 июня. В Севастополе корабельные соединения и береговые войска Черноморского флота представят более 50 ед. вооружения и военной техники в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

В частности, в акватории Севастопольской бухты свои боевые возможности продемонстрируют фрегат "Адмирал Макаров", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", вертолеты армейской авиации Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н "Ночной охотник".

В свою очередь, в кластере "Центральный" Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", будут представлены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", бронетранспортеры БТР-82А, мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки "Монолит" и "Минерал", пусковые установки комплекса ПВО С-400, автомобили "Тайфун", бронеавтомашины "Рысь" и "Тигр", боевая техника подразделений радиоэлектронной борьбы, радиационной и химической защиты.

В ходе динамических показов свои возможности продемонстрируют танки Т-72Б3, БТР-82А, а военнослужащие подразделений морской пехоты и разведки Черноморского флота разыграют эпизод по уничтожению диверсионной группы условного противника.

В ходе всех эпизодов при демонстрации боевых возможностей будут использованы холостые боеприпасы и средства имитации.

Справочно:

Международный военно-технический форум "Армия-2019" пройдет в Севастополе с 28 по 30 июня на территории филиалов военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот". Помимо города-героя Севастополя силы и войска Черноморского флота проведут мероприятия Форума в городах-героях Керчь и Новороссийск, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Бастион
БТР-82
БТР-82А
Ка-52
Ми-28Н
Минерал
С-400 Триумф
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
АРМИ-20XX
ЧФ
ЯО
Похожие новости
18.06.2019
Фрегат, танки и вертолеты представят на форуме "Армия-2019" в Севастополе
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.06 16:10
  • 6
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 19.06 15:48
  • 773
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 19.06 15:05
  • 16581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.06 14:19
  • 15
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 19.06 12:43
  • 28
МиГ-41 сделают незаметным
  • 19.06 12:28
  • 1
Испытатели EASA выполнили очередной цикл сертификационных полетов на новом российском лайнере МС-21-300
  • 19.06 12:14
  • 6
The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20
  • 19.06 11:38
  • 10
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 19.06 11:36
  • 1
Русофобия лечится гиперзвуком
  • 19.06 11:35
  • 1
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
  • 19.06 11:21
  • 2
Сергей Друзин: С-500 – это система принципиально нового поколения
  • 19.06 10:50
  • 3
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 19.06 10:28
  • 4
Модернизированный носитель "Калибров" фрегат "Маршал Шапошников" уйдет в море к концу года
  • 19.06 09:19
  • 107
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 18.06 23:04
  • 2
"Романтика кончилась": куда бегут пилоты