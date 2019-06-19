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19.06.2019
Российская газета

В Зауралье подняли по тревоге оснащенную "Ураганами" ракетную бригаду

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Реактивные системы залпового огня 9К57 Ураган на забайкальском полигоне Цугол. Архивное фото
Реактивные системы залпового огня 9К57 Ураган на забайкальском полигоне Цугол. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Ракетная бригада, оснащенная реактивными системами залпового огня "Ураган", поднята по тревоге в Курганской области: здесь началась проверка боеготовности подразделения.

Военнослужащие совершили стокилометровый марш в район учений, где отработали маскировку огневых точек и создание ложных огневых позиций.

"Основная цель проверки боевой готовности - отработка тактической, специальной и огневой подготовки. Расчеты "уничтожат" площадные цели условного противника, его командные пункты и тыловые подразделения. Все это - в условиях применения высокоточного оружия и средств радиоэлектронной борьбы", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

220-мм реактивные системы залпового огня "Ураган", стоящие на вооружении зауральской бригады, предназначены для поражения живой силы, бронетехники на марше и в местах сосредоточения, разрушения объектов военной инфраструктуры. Поражают цели на расстоянии до 35 километров. Боевые машины отличает высокая маневренность и быстрота развертывания.

"В проверке задействовано более 500 человек и 150 единиц военной техники. Продлятся учения до 19 июня", - передает ЦВО.


Татьяна Воробьева

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