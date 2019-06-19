Испания официально присоединилась к программе FCAS

ЦАМТО, 18 июня. На авиасалоне в Ле Бурже министры обороны Флоранс Парли (Франция), Урсула фон дер Ляйен (Германия) и Маргарита Роблес (Испания) подписали рамочное соглашение о сотрудничестве по программе создания перспективного европейского боевого самолета.

Соглашение было подписано 17 июня в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона.

Подписав данный документ, стороны официально приняли на себя юридические обязательства и разделили сферы ответственности по программе совместной разработки и производства "Перспективной боевой авиационной системы" (англ. FCAS – Future Combat Air System / фр. SCAF – Systeme de Combat Aerien du Futur).

Как планируется, данная система будет принята на вооружение к 2040 году.

Как заявило Министерство вооруженных сил Франции, "подписание соглашения является важным практическим шагом на пути построения европейской обороны путем объединения технологических возможностей, политической воли и промышленного сотрудничества".

На мероприятии была представлена разработанная компаниями Dassault и Airbus полномасштабная модель перспективного истребителя, в которой воплощены начальные технологические решения, уже согласованные заинтересованными странами.

Как заявил руководитель подразделения военной авиации в Airbus Defence and Space Альберто Гутьеррес, начало проекта FCAS на двусторонней основе Францией и Германией имело важное значение для запуска программы и ее реализации. Присоединение к проекту Испании является значимым шагом к предполагаемой "европеизации" FCAS. В этой связи А. Гутьеррес подчеркнул, что Испания является не только одной из стран-основателей Airbus, но и основным производственным центром военных самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, Испания заявила о присоединении к франко-германской программе разработки "Перспективной боевой авиационной системы" 14 февраля 2019 года. Соответствующее письмо о намерениях (LOI) было подписано министром обороны Испании Маргаритой Роблес, министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли и министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен на полях встречи министров обороны государств НАТО в Брюсселе. По заявлению испанского министра, "Испания присоединяется к этому проекту на равных условиях с Францией и Германией".

Предполагается, что в состав системы SCAF/FCAS войдет пилотируемый "истребитель нового поколения" (NGF – Next Generation Fighter), оснащенный двигателем нового поколения NEFE (Next European Fighter Engine), который совместно с комплектом нового и модернизированного вооружения, а также беспилотных платформ нескольких типов (Remote Carriers) образует систему вооружения нового поколения NGWS (Next-Generation Weapon System). В состав SCAF/FCAS также войдет сетевая система управления (Combat Cloud), связывающая все внутренние компоненты и внешние системы.

Для справки: ранее сообщалось, что одним из компонентов FCAS должен стать европейский БЛА класса MALE (European Medium-Altitude Long-Endurance).