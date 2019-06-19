Турция представила модель своего стелс-истребителя TF-X

Турецкий авиапром представил полноразмерный макет стелс-истребителя TF-X, создание которого ведётся в интересах отечественных ВВС.

Источник изображения: https://www.thedrive.com/

"Лучший боец в Европе"

Модель была продемонстрирована на проходящем сейчас Парижском авиасалоне компанией TAI, осуществляющей разработку новой машины. Руководитель предприятия Темил Котиль заявил, что прототип планируется построить к 2023 году, первый полет ожидается в 2025 году.

Правительство Турции впервые объявило о программе TF-X (или MMU) в 2010 году. TAI выиграла контракт на создание самолета в 2015 году. Местные ВВС планируют в конечном итоге заменить им большую часть своих американских истребителей F-16C/D Viper и надеются, что первые поставки в войска начнутся уже в 2028 году.

С 2015 года TAI предлагает, как минимум, три различные конфигурации машины, включая два одномоторных варианта и одну двухмоторную модификацию. Представленный на выставке макет имеет двухмоторный концепт, на котором компания остановилась ранее.

Президент TAI указал на то, что его предприятие является одним из производителей фюзеляжа для F-35, что дает ему промышленные мощности для создания этого истребителя:

Это будет лучший боец в Европе!

Общая конструкция показывает некоторые очень заметные сходства со стелс-истребителями Lockheed Martin F-22 и F-35. Устройство двигателя также напоминает в некоторой степени самый последний китайский прототип FC-31 Китая и южнокорейский KF-X.

Источник изображения: https://www.thedrive.com/

С длиной 18 м и размахом крыльев 12 м, TF-X меньше по размерам, чем F-22, но немного больше, чем F-35. TAI предполагает, что истребители будут развивать сверхзвуковую скорость до 2 Махов, хотя неясно, в течение какого времени она будет удерживаться.

Как быть с двигателем

В сочетании с ухудшением американо-турецких отношений в целом, напряжение между странами, возникшее в связи с поставками С-400, может легко повлиять на программу TF-X. В октябре 2018 года TAI выбрала семейство двигателей General Electric (GE) F110 в качестве силовой установки.

Однако TAI в случае блокирования поставок может обратиться к России. Москва уже выдвинула идею о присоединении Анкары к проекту Су-57, если она окажется исключенной из программы F-35. В частности, РФ готова предоставить двигатели для TF-X. Самые последние модификации российского семейства АЛ-31 находятся в тех же классах тяги, что и F110-GE-129 и -132. Более того, "Сатурн" находится в процессе разработки улучшенного "изделия 30" специально для Су-57.

В любом случае, маловероятно, что турецкие власти свернут программу создания своего собственного самолета, в которую уже вложено свыше 1 млрд. долл.