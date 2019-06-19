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19.06.2019
Интерфакс-АВН

ЦАР ждёт партию вооружения из России - глава МИД африканской республики

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Центральноафриканская республика. Архивное фото
Центральноафриканская республика. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2018 / Pacome Pabandji

Москва. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Центральноафриканская Республика в ближайшее время рассчитывает получить очередную партию вооружения из России, заявила в интервью "Интерфаксу" глава МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон.

"Мы ожидаем, что получим вторую партию оружия очень скоро, так как оно очень полезно для ЦАР с учетом стремления главы государства реформировать оборонный сектор", - сказала она.

Байпо-Темон отметила, что в рамках этой реформы ЦАР необходимо сформировать республиканскую армию.

"И самое главное, чтобы эта армия была боеспособной", - подчеркнула она.

Глава МИД ЦАР напомнила, что РФ в рамках СБ ООН подала заявку о возможности предоставления республике вооружения и инструкторов и что этот вопрос был рассмотрен "с учетом всех формальностей".

"Первая поставка уже осуществлена, вторая находится в процессе поставки. Она была одобрена после рассмотрения различных условий, которые требует СБ ООН, и все формальности в этом вопросе были соблюдены", - подчеркнула Байпо-Темон.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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