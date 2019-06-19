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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Россия поставит Чили ещё два самолёта-амфибии Бе-200

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Самолет Бе-200ЧС
Самолет Бе-200ЧС.
Источник изображения: topwar.ru

Ле Бурже (Франция). 18 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Чили договорились о поставке ещё двух самолётов-амфибий Бе-200 в дополнение к пяти законтрактованным ранее, сообщил журналистам гендиректор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин.

"Мы подписали (контракт, - "ИФ") с чилийцами на ещё два самолёта: у нас был контракт на пять самолётов, сейчас по их просьбе добавили ещё два самолёта", - заявил Грудинин.

Он отметил, что первые поставки могут начаться уже в 2020 году.

По словам Грудинина, часть сделки будет профинансирована кредитными средствами с участием российских банков.

Кроме того, Россия и Чили договорились о развитии инфраструктуры для Бе-200 - создании гражданских гидроаэропортов.

"У нас также находятся на заключительной стадии переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии, с Латинской Америкой работаем - у нас там три потенциальных заказчика", - сказал Грудинин о перспективах экспорта Бе-200.

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Кредитование
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ОАЭ
Россия
США
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Чили
Продукция
Бе-200
Компании
ТАНТК им. Бериева
Проекты
2020-й год
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