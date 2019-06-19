Россия и Индия подписали меморандум о поставках пассажирских гидросамолётов Бе-200

Загрузка Бе-200 c ТАНТК им. Г. М. Бериева. Источник: airwar.ru.

Ле Бурже (Франция). 18 июня. ИНТЕРФАКС - Россия намерена поставлять в Индию самолёты-амфибии Бе-200 для пассажирских перевозок, сообщил журналистам гендиректор ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин.

"С Индией меморандум о намерениях подписали здесь (на авиасалоне в Ле Бурже, - "ИФ")", - заявил Грудинин.

"Там действительно очень интересный рынок открывается - одной из авиакомпаний дали разрешение на перевозку людей гидросамолётами. А мы являемся лидерами в этом сегменте рынка, у нас единственный сертифицированный пассажирский самолёт - это Бе-200", - сказал глава ТАНТК.

Он не стал конкретизировать возможное количество и сроки поставок Бе-200 в Индию, сказав лишь, что компания работает с несколькими индийскими заказчиками.

"Сложная тема, потому что в мире ещё никто регулярные перевозки гидросамолётами не производил. Поэтому тут много юридических аспектов, которые надо решить - мы работаем с авиационными властями Индии", - добавил Грудинин.