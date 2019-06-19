Минобороны опубликовало видео перехвата американского бомбардировщика B-52H
Бомбардировщик Boeing B-52H.
Источник изображения: militaryparitet.com
Нарушений российской госграницы со стороны В-52Н ВВС США зафиксировано не было
Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, приближавшихся к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале оборонного ведомства.
Сообщается, что нарушений государственной границы России зафиксировано не было. Полеты Су-27 соответствовали Международным правилам использования воздушного пространства.
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