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19.06.2019
ТАСС

Минобороны опубликовало видео перехвата американского бомбардировщика B-52H

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Бомбардировщик Boeing B-52H
Бомбардировщик Boeing B-52H.
Источник изображения: militaryparitet.com

Нарушений российской госграницы со стороны В-52Н ВВС США зафиксировано не было

Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата российскими истребителями Су-27 стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США, приближавшихся к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей. Видеоролик размещен на официальном YouTube-канале оборонного ведомства.

Сообщается, что нарушений государственной границы России зафиксировано не было. Полеты Су-27 соответствовали Международным правилам использования воздушного пространства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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