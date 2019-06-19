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19.06.2019
Военное обозрение

Россия реанимирует проект тяжёлого ударного БЛА "Скат"

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Военное ведомство страны собирается до конца текущего года утвердить тактико-техническое задание, содержащее требования к характеристикам ударного беспилотного летательного аппарата тяжелого класса "Скат". Об этом РИА Новости проинформировал руководитель отечественного предприятия "МиГ" Илья Тарасенко.

Источник изображения: http://www.vsetut.ru

С его слов, в настоящее время ведется согласование ТТЗ с министерством обороны. Данную работу планируется завершить к обозначенному сроку. После этого будут развернуты опытно-конструкторские работы. Как отметил глава корпорации, создание "Ската" является коммерчески выгодным шагом, так как российские производители не в состоянии предложить минобороны аналогичные технические решения.

Таким образом, фактически осуществляется реанимация уже заброшенного проекта по созданию БЛА, который предназначался для уничтожения заранее разведанных целей. Его разработка началась в 2005 г. Полноразмерный макет аппарата был создан в 2007 г. В 2012 г. работы по проекту были прекращены.

Его максимальная масса должна была составить 10 тонн (к примеру, у фигурирующего в последнее время в новостях "Охотника" - 20 т). Предполагалось, что аппарат примет нагрузку до 2 т, дальность действия составит 4 тыс. км, скорость полета – до 800 км/ч, предельная высота – 12 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Скат БЛА
Проекты
БПЛА
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