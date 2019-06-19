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19.06.2019
Военное обозрение

Хуситы показали уничтожение бронетехники саудовской коалиции из РПГ и ПТРК

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Хуситы опубликовали очередное видео боя с саудовской коалицией. Находящиеся на господствующих высотах в провинции Саада (Йемен) подразделения хуситов осуществили обстрел бронемашин саудитов и их союзников, которые продолжают операцию на йеменской территории.

Источник изображения: topwar.ru

На кадрах ролика, опубликованного в YouTube, можно увидеть применение РПГ представителями хуситского отряда. Также вооружёнными формированиями против саудовских войск используется стрелковое оружие советского производства.

Напомним, что несколькими днями ранее хуситы заявили, что подбили бронеавтомобиль американского производства "Ошкош" с использованием пулемёта ДШКМ 12,7 мм.

На кадрах можно видеть и бой хуситов с теми, кого они называют наёмниками Саудовской Аравии, действующими на территории Йемена.

Представлены и кадры с нанесением удара по саудовской бронетехнике и позициям с применением противотанкового ракетного комплекса.

Ролик с применением хуситами ПТРК против саудовской бронетехнике, включая бронетранспортёры LAV-25 канадского производства, упомянутые Oshkosh и бронеавтомобилей KADDB Al Wahsh ISV производства Иордании.

Саудовская Аравия не приводит официальных данных о своих потерях в живой силе и технике в противостоянии с хуситскими отрядами. Напомним, что в США главным спонсором хуситов называют Иран.

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Страны
Иордания
Иран
Йемен
Канада
Саудовская Аравия
США
Продукция
LAV-25
Компании
KADDB
Oshkosh
Проекты
Piranha
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