Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52

В США впервые провели аэродинамическое испытание прототипа перспективной гиперзвуковой системы. Аэродинамическое – в данном случае не предусматривающее пуска. Речь идёт о реализации проекта AGM-183A ARRW, который рассматривается в качестве американской версии российского гиперзвукового комплекса "Кинжал". Испытания проводились в районе авиабазы "Эдвардс".

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, что на данный момент основным носителем ракет гиперзвукового комплекса "Кинжал" является истребитель-перехватчик МиГ-31. В США в качестве носителя выбран стратегический бомбардировщик B-52 (B-52H) с бортовым номером 0036. Однако речь заходит и возможных испытаниях на истребителях.

По данным, опубликованным в западных СМИ, реализация программы на данный момент обходится в 780 млн долларов. Контракт на такого рода реализацию американские ВВС заключили с LMFC (Lockheed Missiles and Fire Control).

Помощник секретаря ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер отмечает, что "новое вооружение поможет противостоять противникам Вашингтона". При этом не скрывается, что США вынуждены вступить в гонку на направлении гиперзвуковых вооружений с Россией и Китаем.

После проведённых аэродинамических испытаний ракеты AGM-183A ARRW он добавил, что в данный момент идёт анализ полученных данных. При этом в США утверждается, что боевой блок ракеты способен подходить к цели на скорости, составляющей до 20 скоростей звука (20 М). Напомним, что пуска (по крайней мере, официально об этом не говорится) на данный момент не было.

На кадрах с прототипом перспективной американской ракетой видно, что он крепился на точке подвеса под левым крылом "стратега". Параметры B-52H таковы, что он способен вооружиться несколькими ракетами такого типа.

О ракете известно то, что она твердотопливная. Самолёт выступает фактически "разгонной" платформой - всё, как в случае с российским "Кинжалом".

В ВВС США сообщают, что ожидают поставок на вооружение гиперзвуковых ракетных комплексов в 2022 году.