Началось производство третьего и четвёртого самолёта Ил-112В - разработчик

Ле Бурже (Франция). 18 июня. ИНТЕРФАКС - "Ильюшин" приступил к производству третьего и четвёртого лёгкого транспортника Ил-112В, сообщил глава компании Юрий Грудинин.

"Мы сейчас запустили две машины, начали производство третьей и четвёртой - всё нормально", - заявил Грудинин.

Он отметил, что программа испытаний Ил-112В утверждена и выполняется по плану.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Первый полет нового транспортника состоялся в Воронеже 30 марта.

Как сообщалось, Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.