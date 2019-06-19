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19.06.2019
Интерфакс-АВН

Путин отметил востребованность и эффективность встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности

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Путин В. В.
Путин В. В.
Источник изображения: militarynews.ru

Уфа. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, позволяют обмениваться оперативной информацией и расширять контакты, говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина.

"За прошедшее десятилетие ваш форум, проводимый под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации, в полной мере доказал свою востребованностъ и эффективность, обеспечивая диалог по вопросам противодействия глобальным вызовам. Дискуссии на столь высоком уровне дают хорошую возможность для обмена наработанным опытом, аналитической и оперативной информацией, для расширения профессиональных контактов", - говорится в приветствии президента участникам конференции, зачитанном секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"Повестка дня форума, как всегда, весьма насыщена. В фокусе внимания весьма актуальные проблемы, требующие совместных решений и коллективных действий. Речь, прежде всего о борьбе с гибридными и террористическими угрозами, о преодолении последствий вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, а также об обеспечении информационной безопасности", - отмечает президент.

Патрушев заявил, что на десятую встречу кураторов сферы безопасности впервые приехали представители из Восточного Тимора, Маврикия, Мальдивской Республики, Кабо-Верде, Коморских островов, Науру, Непала, Сьерра-Леоне, Королевства Эсватини и Южного Судана.

"Представитель каждой страны высказывает свое мнение, которое другие могут не разделять, однако эти оценки важно знать и учитывать в работе. Несмотря на то, что, конечно, по всем вопросам прийти к общему знаменателю не всегда удается, важно стремиться общими усилиями сделать мир безопаснее, а для этого - находить компромиссные решения", - сказал Патрушев.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Непал
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Судан
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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ИТ
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