Нейросети для умного города

Источник изображения: Пример карты района одного из городов для иллюстрации мест установки и зон охвата радиосигнала концентратора и ретрансляторов

Беспроводные технологии учета сулят более чем 50-процентную экономию энергоресурсов

ЖКХ остается единственной сферой народного хозяйства, где фискальные инструменты не действуют по всей вертикали от поставщика энергоресурсов до конечного потребителя. В результате в отрасли торжествует принцип "Кто успел, тот и съел": участники рынка, регулирующие органы и другие представители власти всех уровней манипулируют убытками, стараясь сбросить их с себя на ближайшего контрагента. Почему так происходит и как с этим бороться?

Сегодня только ленивый не разрабатывает и не предлагает внедрение "умных счетчиков", способных вписаться в программу "Умный город" и передавать данные в режиме реального времени, одновременно исключив возможность вмешательства потребителя в его работу. Самое масштабное предложение сделал "Газпром" в 2019 году с объемом инвестиций 50 миллиардов рублей (из бюджета или денег населения). Аналогичные разработки ведет Ростех. Такие большие затраты потребуют изменения законодательства, строительных нормативов и стандартов и лягут на плечи простых граждан и бюджеты.

Все дело в том, что 82–95 процентов граждан являются добросовестными потребителями и прямой необходимости в переводе их на "жесткую" систему нет, а принуждение этому вызовет волну недовольства населения. Нужны не "умные счетчики", а "неглупые", которые можно обмануть, отключить, обойти или откорректировать показания, но только двум категориям потребителей: злостным неплательщикам и добровольцам, оплачивающим модернизацию прибора учета за свой счет.

“ "Если ты не можешь сосчитать,то ты не управляешь…"

Уильям Реддингтон Хьюлетт, основатель Hewlett-Packard ”

Предлагается три варианта модернизации счетчика (воды, газа, электричества): бюджетный, учетный и отсекающий.

Бюджетный подход предусматривает установку на имеющийся у потребителя счетчик насадки, реагирующей на импульсы индикатора потребления (у счетчиков воды и газа это обычно вертушка, у электрических счетчиков – светодиод). Такая насадка должна иметь вандалоустойчивое исполнение, диммеры (датчики отрыва от корпуса и вскрытия самого устройства), энергонезависимое питание и возможность кодированной передачи показаний по радиоканалу или проводным сетям.

Учетный вариант исполнения предусматривает замену имеющегося счетчика или установку нового при вводе объекта в эксплуатацию на модель со встроенными элементами защиты и коммуникаций.

Отсекающая версия предназначена для злостных неплательщиков и позволяет либо ограничивать потребление собственника до физиологических норм, либо перевести его на депозитную (предоплатную) систему.

Несомненно, все три обозначенных подхода требуют пересмотра системы поверки счетчиков, ввода их в эксплуатацию, контроля наличия пломб и т. д. Предложения:

необходимо перейти на чипированные пломбы аналогично рынку меховых изделий или таможенного оформления. Они выпускаются в России и должны вводиться в эксплуатацию ответственным лицом с занесением данных в облачный сервис без возможности корректировки о заводском номере прибора, дате его поверки, уполномоченном лице, осуществившем пломбирование, а также данные из единого реестра объектов недвижимости и физических лиц, на которых оформлен договор снабжения энергоресурсами;

снятие показаний приборов учета может проходить как в автоматическом, так и в ручном режиме, но копия транзакции отправляется не только в облачный сервис, но и всем заинтересованным лицам: поставщику услуг или ресурсов, управляющей компании или ТСЖ, самому собственнику для сверки данных, регулирующим органам и налоговой инспекции аналогично онлайн-кассам в торговле;

предпочтительно приступить к замене приборов учета с механическими сенсорами на основе магнитных пар (герконы, датчики Холла, генераторы) на пьезосенсоры с целью предотвращения вмешательства в их работу извне. В России имеются соответствующие разработки, в том числе отправляемые на экспорт;

умышленное вмешательство в работу прибора учета или его отключение должно иметь для виновной стороны последствия, аналогичные вскрытию или порче кассового аппарата у предпринимателей. Для этого необходимо придать приборам учета всех уровней фискальный статус, служащий для определения налогооблагаемой базы всех участников цепочки поставки.

Аналогично торговле система ЖКХ имеет свои оптовые, мелкооптовые и розничные звенья. При этом в торговле используются программы бухгалтерского, складского и других видов учета для обеспечения соответствующей отчетности перед налоговыми органами. В ЖКХ такие вертикали выстроены, пожалуй, только в сфере электроснабжения, но и тут не без проблем. АСКУЭ (автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) служит участникам рынка в режиме реального времени, но их показания могут модифицироваться сторонами договора поставки на мелкооптовом и оптовом уровне, что предоставляет возможности для злоупотреблений и хищений. Нужно создание вышеописанного облачного сервиса для автоматического ввода данных с таких систем без возможности дальнейшей корректировки. Но этого недостаточно.

Необходимо использование дополнительных приборов учета:

мобильных – для оперативного контроля показаний на соответствие погрешности и выявления объемов и локализации источников потерь в системе;

контрольных (требующих в отличие от мобильных врезки в существующие системы последовательно или параллельно имеющимся приборам) – для наработки статистической информации или проведения долгосрочного мониторинга системы, в том числе удаленно;

технических – добровольных для внутриквартальных сетей и обязательных для квартальных и магистральных, устанавливаемых на выходе и входе линии (трубы) и показывающих баланс передачи ресурса. Передача данных может осуществляться постоянно (в случае наличия питания), дискретно – по интервалам с целью экономии электропитания и инициативно – при сработке датчиков событий (протечка, скачок давления, заземление провода и т. д.);

фискальных – на основных магистралях в месте передачи энергоресурсов от одного участника цепи другому, а также при дроблении потоков на мелкий опт, что позволит регулирующим и налоговым органам иметь объективную информацию по отпуску в сеть, полезному отпуску и реальным технологическим потерям в сетях, существенно влияющим на тарифы.

Во внедрении данной системы заинтересованы прежде всего потребители (юридические и физические лица) и бизнес, поскольку транспортировка и потери в услугах регулируемых организаций станут прозрачными. Кроме того, можно отслеживать начисление общедомовых и поквартирных расходов.

Вторым интересантом является государство в лице контролирующих и регулирующих организаций, а в случае непосредственного начисления платы за ЖКХ услуги – все бюджетные организации, имеющие на балансе здания и сооружения.

Третий интересант – собственники, заинтересованные в эффективной работе систем, оптимизации затрат и инвестировании в развитие этих сетей.

В настоящее время исполнительные механизмы и телеметрические системы значительно упали в цене, что позволяет приступить к дистанционному управлению технологическими процессами в ЖКХ без ограничений по расстоянию и масштабу. Более того, использование нейронных сетей в совокупности с датчиками и автоматизированной запорной арматурой позволяет немедленно обнаруживать или предотвращать аварийные ситуации (компенсация гидроударов, сброс теплоносителей в резервуары, включение резервных линий и т. д.). А в случае длительного использования нейронные сети позволят накапливать данные для самооптимизации поставки энергоресурсов, что сулит экономию более чем 50 процентов. Это подтверждается практикой внедрения умных технологий на отдельных объектах и группах сооружений.

В 2013 году в Чебоксарах при участии Фонда инвестиционных строительных проектов города Санкт-Петербурга стартовал проект по внедрению беспроводной системы сбора показаний приборов учета ("Система учета"). Финансирование осуществлялось на средства Международного банка реконструкции и развития.

С 2014 года началось непосредственно размещение ретрансляторов, радиомодемов и концентраторов – инфраструктурной составляющей проекта. ООО "Коммунальные технологии" (КТ) на тот момент являлось арендатором котельного оборудования, магистральных и квартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Руководство КТ восприняло реализацию данного проекта с надеждой на оптимизацию учета и потребление энергоресурсов.

Автоматизации процесса передачи данных в режиме реального времени, как ни странно, мешали сами потребители: ТСЖ, управляющие компании и юридические лица. Дело в том, что у нас и раньше были проблемы с доступом к приборам учета для сверки их показаний и оценки функционирования. Но здесь наши контролеры столкнулись с саботажем, а иногда и с прямым вмешательством в работу приборов учета и систем передачи данных с целью искажения или уничтожения данных.

Применение "Системы учета" позволяет предотвратить искажение данных и бесконтрольно менять или портить оборудование. Ее внедрение позволило уже на первом этапе вскрыть как инженерно-технические, так и организационные проблемы в сфере учета потребления поставляемых ресурсов. Кроме того, там, где передача данных была внедрена, попытки вмешательства в показания или отключение приборов немедленно обнаруживались, что позволило оперативно предпринимать соответствующие меры. Те же управляющие компании, которые саботировали проект, вызвали особый интерес не только у нас, но и у компетентных органов.

Внедрение "Системы учета", безусловно, даст дополнительный положительный эффект. Каждая ветвь сети, оснащенная системой радиопередачи показаний, становится на сто процентов прозрачной и прогнозируемой. Появляется возможность формировать почасовой банк данных потребления ресурсов с учетом погодных условий, времени года и суток, праздничных дней и т. д. Это позволяет приступить с использованием потенциала нейросетей к оптимизации работы системы в целом и ее отдельных элементов в автоматическом режиме. Следующий шаг – дистанционное управление исполнительными элементами сетей.

Дмитрий Крюков, генеральный директор ООО "Коммунальные технологии" (Чебоксары)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года