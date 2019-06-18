Локомотив социальной ответственности

АПЗ выводит Арзамас на всероссийский уровень

АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина" стало лучшим в номинации "Социальная ответственность и благотворительность крупного бизнеса" в областном конкурсе "Предприниматель года-2018".

30 мая в Нижнем Новгороде генеральный директор АО "АПЗ" Олег Лавричев принял участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса. Мероприятие было приурочено ко Дню российского предпринимательства, организовано Министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и региональным отделением Торгово-промышленной палаты.

Арзамасский приборостроительный завод ведет активную социальную политику и реализует благотворительные программы, за что ему присуждено первое место в соответствующей номинации. В 2018 году на эти цели предприятием было направлено около 44 миллионов рублей по различным направлениям.

"АПЗ – уникальный завод. Уникален и его генеральный директор, – сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ в Нижегородской области Павел Солодкий. – Совсем недавно прошел замечательный фестиваль "Арзамасский гусь", ежегодно проводимый по инициативе Олега Вениаминовича. Когда я увидел, что об этом празднике рассказывают на Первом канале, осознал, что Олег Вениаминович Арзамас и Нижегородскую область выводит на новый, уже всероссийский уровень не только работой предприятия, но и мероприятиями, которые проводятся для арзамасцев, нижегородцев и жителей других городов России".

"Получать награду такого уровня и выходить в лидеры особенно ценно и приятно, – сказал Олег Лавричев. – Наше предприятие как градообразующее в Арзамасе делает многое для сохранения и развития социальной среды. Объекты культуры, спорта, образования, городская инфраструктура, исторические православные центры – во все это предприятие ежегодно вкладывает свои средства. И совсем не потому, что у нас есть лишние деньги. Мы работаем в жестких рамках, выполняем ГОЗ, конечно, нам есть куда потратить средства. Но мы понимаем, что в Арзамасе большое количество жителей, в числе которых семь тысяч сотрудников АПЗ и их семьи. Их настроение, здоровье, социальное самочувствие непосредственно связаны с комфортом территории, на которой они проживают. Поэтому мы вкладываемся в эти направления совершенно осознанно, чтобы людям хотелось жить именно здесь, во-вторых, чтобы молодежь развивалась, образовывалась и приходила к нам работать. И этот высокий социальный статус мы намерены поддерживать. Это позиция не только руководства предприятия, но и наших акционеров".

Развитие и расширение бизнеса предполагает регулярное инвестирование. Вопрос, где взять кредит на развитие ип рано или поздно возникает как у начинающих предпринимателей, так и успешных бизнесменов.

Олег Лавричев также отметил, что АПЗ берет на себя обязательства и по созданию комфортного делового климата. В работе крупного бизнеса не менее важно налаживать деловые партнерские отношения с предприятиями мелкого и среднего бизнеса Нижегородской области, Арзамаса и Арзамасского района.

"Безусловно, крупный бизнес должен нести социальную нагрузку на тех территориях, где он работает, – подчеркнул Олег Лавричев. – Крупные предприятия должны думать о том, как загружать работой мелкие и средние. В Арзамасе их много, а в регионе еще больше. Мы стараемся работать с такими организациями, чтобы у них была работа и перспектива, у людей – рабочие места, а налоги оставались на нашей территории. Ежегодно мы заказываем товаров и услуг у предприятий малого и среднего бизнеса региона на сумму около 700 миллионов рублей. Кроме того, помимо крупных банков, ведем активную работу с нашими региональными банками.

За высокие социально-экономические достижения коллектив АПЗ ежегодно заносится на Доску почета города Арзамаса, 11 раз награждался Почетным штандартом губернатора Нижегородской области в сфере авиастроения.

Артем Канашкин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года