Корабль ВМС Польши получил пробоину во время учений у берегов Литвы

В сети опубликованы кадры с кораблём военно-морских сил Польши "Gniezno" с натовских учений на Балтике. Это маневры Baltops-2019, которые в последнее время в Североатлантическом альянсе позиционируются как учениях "по сдерживанию России на Балтийском море".

Источник изображения: topwar.ru

Как выясняется, польский военный корабль во время этих учений получил пробоину. По некоторым данным, корабль типа "Люблин" напоролся на подводные камни, один из которых пробил дыру в его корпусе. Инцидент произошёл неподалёку от берегов Литвы.

В командовании ВМС Польши отмечают, что пробоина одного из бортов не стала фатальной для боевого корабля, так как его конструкция рассчитана в том числе и на подобного рода инциденты. Команда приняла экстренные меры по откачке забортной воды и предотвращению "расползания" пробоины от гидродавления. Добавлено, что "корабль способен выполнять боевые задачи".

Корабль "Gniezno" был введён в состав ВМС Польши 29 лет назад. Длина корабля составляет 95,8 м, ширина 10,8 м, осадка - около 2 м. Построен корабль на верфи польского Гданьска - Stocznia Pnocna (Северная верфь).

По какой причине корабль напоролся на камни, не сообщается.