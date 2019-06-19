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19.06.2019
Военно-промышленный курьер

ЖКХ под неусыпным контролем

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Источник изображения: Система беспроводного сбора показаний приборов учета

В Чебоксарах отработана система управления ресурсами и безопасностью

АО "НИИ "Элпа" разрабатывает и производит высокотехнологичную продукцию в области акустоэлектроники и пьезотехники, востребованную на российском рынке. Это одно из немногих предприятий отрасли, которое даже в кризисные периоды уверенно и стабильно выполняло гособоронзаказ, а в настоящее время наращивает объемы выпуска, осваивает новые наукоемкие изделия. АО "НИИ "Элпа" непрерывно развивается: продолжаются разработки и внедрение эксклюзивных решений, позволяющих производить современные приборы, ни в чем не уступающие зарубежным аналогам, а во многом превосходящие их.

В 2018–2019 годах АО "НИИ "Элпа" в целях вывода научно-технического потенциала и заделов на рынки продукции гражданского применения приступило, активно развивая кооперацию, к созданию многоуровневых систем сбора, передачи и обработки комплексных данных.

Основная идея – формирование цифрового пространства в интересах эффективного управления ресурсами, отношениями и безопасностью на территории любого масштаба. Подход АО "НИИ "Элпа" сводится к простой формуле – эффективно управляешь только тем, что видишь. Если в коммунальном хозяйстве военного городка, базы, производственного или научно-образовательного комплекса вы видите убытки и аварии – вы управляете убытками и авариями. Если вы видите ЖКХ как систему инженерных, учетных, экономических процессов – вы управляете совокупной эффективностью коммунального хозяйства.

В АО "НИИ "Элпа" накоплен уникальный опыт развертывания и эксплуатации системы управления ресурсами жилищно-коммунального хозяйства в реальной городской смешанной застройке. Система беспроводного сбора показаний приборов учета "3Е-Чебоксары" предназначена для обеспечения управления сетями и сооружениями жизнедеятельности на территориях муниципальных образований, производственных и научно-образовательных комплексов, водоканалов, энергоснабжающих компаний.

Объекты управления и контроля – многоквартирные дома, частный сектор, бюджетные учреждения, промышленные предприятия, коммерческая недвижимость, уличное хозяйство, инженерные сети и сооружения. С опорой на уникальные компетенции в АО "НИИ "Элпа" разработаны приборы получения первичных данных о ресурсах и состояниях сооружений – счетчики и датчики, обладающие уникальными характеристиками с точки зрения точности, устойчивости и защищенности от внешнего воздействия. В кооперации с партнерами созданы и апробированы системы передачи и накопления первичных данных – цифровой двойник живых процессов и критически важных параметров.

Цель проекта "3E" – реализация решений, объединенных в сеть платформ для подключенных устройств и объектов, поддерживающих интеллектуальные среды предприятий, служб и лиц, с динамической и адаптивной конфигурацией возможностей. Результат – создание оптимально достаточного и достоверного цифрового образа значимых отношений, процессов, ресурсов и состояний городской среды.

Задачи управления ресурсами, решаемые системой "3Е-Чебоксары".

1. Для органов муниципального управления – управление качеством услуг, тарифами, работой служб ЖКХ, уровнем безопасности в ЖКХ, зданиях и сооружениях на подконтрольной территории.

2. Для оперативных служб – оперативное оповещение, автоматическое назначение ближайших бригад, удаленная оценка текущих и требуемых работ.

3. Для ремонтно-эксплуатационных и энергоснабжающих сетевых организаций:

  • дистанционное и автоматическое получение данных с датчиков, инженерного оборудования и приборов учета в режиме реального времени;
  • высокая точность измерений и снимаемых показаний;
  • различные сигналы тревоги в режиме реального времени (протечки, вандализм, незаконные присоединения и пр.);
  • своевременное выявление и локализация протечек;
  • оперативное реагирование на аварийные ситуации;
  • полноценные и качественные данные для расчетно-платежных систем;
  • аналитика по каждому потребителю;
  • сокращение расходов на обслуживание сетей учета и приборного парка.

4. Для УК, ТСЖ, МУП:

  • автоматизированное снятие показаний с приборов учета;
  • своевременное выявление и локализация протечек;
  • оперативное реагирование на аварийные ситуации;
  • контроль работы инженерного оборудования;
  • контроль доступа к чердакам, подвалам и иным подсобным помещениям;
  • контроль инженерного состояния объектов.

Система "3Е-Чебоксары" осуществляет автоматизированный контроль полноты и достоверности информации, проверку работоспособности элементов, контроль и возможность корректировки единого системного времени для всех объектов.

Система "3Е-Чебоксары" – это быстрое, точное и надежное решение для различных сегментов рынка:

  • для учета воды – сбор информации с индивидуальных и объектовых водяных счетчиков;
  • для учета электроэнергии – сбор информации с индивидуальных и объектовых электрических счетчиков;
  • для учета тепла – сбор информации с объектовых узлов учета тепла и горячего водоснабжения, а также с индивидуальных теплосчетчиков;
  • для учета газа – сбор информации с квартирных и объектовых газовых счетчиков, а также с внешних электронных корректоров расхода газа.

Для мониторинга инженерных конструкций:

  • мониторинг напряженно-деформированного состояния зданий и сооружений, а также смещения точек элементов объекта;
  • мониторинг крена здания и сооружения;
  • мониторинг осадки основания фундамента;
  • мониторинг собственной частоты колебаний;
  • мониторинг уровня сейсмического воздействия и его последствий.

Результат внедрения cистемы "3Е-Чебоксары" – обеспечение достоверности и оперативности получения информации о ресурсоснабжении объектов на границе балансовой принадлежности и как результат – достижение существенной экономии ресурсов города, а также комплексной безопасности за счет своевременной оперативной информации о внештатных ситуациях.


Андрей Ивлев, управляющий партнер АНО "Центры рыночного прототипирования"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года

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Страны
Россия
Проекты
Гособоронзаказ
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