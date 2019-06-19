The National Interest (США): мы выяснили, что именно Россия думает о китайском малозаметном истребителе J-20

А есть ли у J-20 российская ДНК? По мнению автора, — да, есть. Но это — не главное, главное в том, что китайский истребитель просто выполняет совершенно другие задачи по сравнению с российским СУ-57, следовательно военно-воздушные силы Китая должны быть заинтересованы в приобретении нашего истребителя. И не в качестве замены J-20, а как дополнение к нему.

Поскольку серийное производство Су-57 в большом количестве начнется раньше намеченных ранее сроков, Москва предпринимает активные усилия, чтобы добиться приобретения этого истребителя пятого поколения крупными импортерами оружия, включая Турцию, Индию и Китай.

В течение последних семи лет китайские средства массовой информации с особым внимание следили за разработкой Су-57, а их - в основном, позитивные комментарии - уже давно воспринимаются как свидетельство заинтересованности Китая в его приобретении.

Однако при этом редко звучит другой вопрос: а что Россия думает о китайском истребителе J-20?

В то время как комментарии китайских военных экспертов по поводу Су-57, в основном, положительны, их российские коллеги проявляют значительно меньше энтузиазма по поводу J-20. В недавно опубликованной статье по вопросу о "взаимной выгоде" сделки с Китаем о продаже Су-57, авторитетное издание в военной области "Русское оружие" пришло к выводу, что Су-57 не лучше, но и не хуже J-20, поскольку он просто выполняет совершенно другие задачи. По мнению издания "Русское оружие", J-20 был разработан как платформа с технологией стелс для преодоления самых современных систем противовоздушной обороны, а также для атаки на критически важные инфраструктурные или военные объекты. Что касается Су-57, то он показывает великолепные возможности как платформа для завоевания превосходства в воздухе, и для него не так важны малозаметность или способность атаковать наземные цели, как потенциал для ведения воздушного боя. Таким образом, "Русское оружие" справедливо подчеркивает главный аргумент относительно экспорта российского самолета: военно-воздушные силы Китая должны купить Су-57 не как замену J-20, а как дополнение к нему.

Наиболее частым - если не самым спорным - аспектом в российских комментариях по поводу J-20 является постоянные утверждения о том, что китайцы во многом черпали свое вдохновение в советском проекте истребителя пятого поколения, который был представлен в 2000 году. Дмитрий Дрозденко, заместитель главного редактора издания "Арсенал отечества" в интервью порталу Sputnik подчеркнул, что J-20 "основан" на проекте МиГ 1.44, судьба которого оказалась неудачной. "По моему мнению, этот самолет основан на российском МиГ 1.44. Он был создан для того, чтобы составить конкуренцию ПАК ФА на предварительной стадии разработки, а свой первый полет совершил в 2000 году. Китайский J-20 очень похож на него. Хотя официально это не было объявлено, J-20 использует двигатели АЛ-31Ф, разработанные на предприятии "Салют" и приобретенные китайцами за полмиллиарда долларов". Далее в этой статье в качестве примера их чрезвычайной похожести приводится аэродинамическая схема "утка" и форма килей.

ТАСС, ведущее российское новостное агентство, согласившись с мнением портала Sputnik, сообщило, что некоторое количество J-20 используют двигатели АЛ-31Ф и что J-20 явно имеет общую с МиГ 1.44 аэродинамическую схему утки. Однако в сообщении нет указаний на то, что китайцы прямо использовали элементы конструкции российского истребителя при создании J-20.

Что касается проблем с двигателями, то российские военные комментаторы разделяют со своими западными коллегами скептицизм по поводу состояния двигателей WS-15, с которыми должен поставляться J-20. Проблемы с характеристиками и надежностью заставили китайцев произвести начальную партию истребителей J-20 со старыми, менее мощными двигателями WS-10B в качестве временной меры. В 2018 году на короткое время появились спекуляции по поводу того, что китайским инженерам удалось исправить все проблемы двигателей WS-15, однако никаких дальнейших подтверждений достигнутого успеха на момент написания этой статьи не появилось.

Хотя Москва, возможно, совершенно не намерена приобретать китайский флагманский малозаметный истребитель, его оценка является значимой для ее нынешних попыток продать Китаю истребители Су-57. Так, например, Рособоронэкспорт - российское агентство по продаже вооружений - должно будет привести убедительные аргументы и доказать, что Су-57 обладает такими качествами, которые и нужны китайцам, и которых нет у J-20. Равно как и оценка истребителя J-20 является стратегически важной в контексте бурно развивающихся китайско-российских отношений в области обороны, в которых ни одна из сторон не намерена довольствоваться ролью младшего партнера.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)