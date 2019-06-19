Советский фаустпатрон: 104 рубля за штуку

70 лет назад был принят на вооружение первый отечественный ручной противотанковый гранатомет

История ручных противотанковых гранатометов в нашей стране восходит к рубежу 20–30-х годов. Одним из первых образцов стало 65-мм "реактивное ружье" поручика царской, а затем командира-артиллериста Красной армии, сотрудника ленинградской Газодинамической лаборатории Бориса Петропавловского.

Оно имело основные черты современных РПГ многоразового применения и походило на появившийся спустя более чем 10 лет немецкий гранатомет "Панцершрек" (точнее, конечно, наоборот). Реактивное ружье Петропавловского, стрельба из которого велась с плеча, представляло собой трубу с защитным (от реактивной струи) щитком. Боеприпасом к нему служила реактивная бронебойная граната на бездымном порохе РС-65. Испытали эту перспективную систему в 1931 году, но безвременная смерть заболевшего чахоткой конструктора прервала работу. А ведь если бы к этому ружью удалось создать кумулятивную гранату, Красная армия получила бы бронебойное средство куда более грозное, чем появившиеся с началом войны 14,5-мм обычные ПТР.

Краткосрочным эпизодом на верном пути стало принятие на вооружение 37-мм динамореактивных противотанковых ружей Курчевского образца 1932 года. Они даже были запущены в серию, но показали низкие боевые качества и неудовлетворительную техническую надежность. Исправить эти недостатки у Леонида Курчевского не получилось – в 1937-м он был расстрелян как "ставленник Тухачевского", а его творения объявили вредительскими.

“ Противотанковая граната Сердюкова оказалась неудачной ”

Неудачной оказалась и винтовочная противотанковая граната Сердюкова образца 1942 года. Она выстреливалась холостым патроном непосредственно из ствола трехлинейки, в который вставлялась хвостовиком. Проблемой этого боеприпаса была низкая меткость. Вариант ружейного гранатомета Дьяконова, который незадолго до окончания войны приспособили для стрельбы кумулятивными гранатами, тоже оставлял желать лучшего. Бронепробиваемость не позволяла успешно бороться с новой вражеской техникой.

Между тем на советское командование произвело большое впечатление применение немцами ручных противотанковых гранатометов, стрелявших кумулятивными боеприпасами. Это созданные на основе американских базук, захваченных в Северной Африке, 88-мм реактивные гранатометы RPzB43 "Офенрор" и RPzB54 "Панцершрек", а еще лучше – одноразовые динамореактивные фаустпатроны. В последних использовалась граната не реактивная, а вышибаемая из ствола метательным пороховым зарядом. Так, в уличных боях в Берлине "фаустники", многие из которых были наскоро обученными фольксштурмистами, уничтожили 70 процентов потерянных Красной армией танков. Немецкие гранатометы, ставшие трофеями наших войск, также активно применялись в боях.

Придя к выводу о необходимости иметь собственное оружие подобного рода, руководство Главного артиллерийского управления поставило задачу специалистам Научно-исследовательского полигона стрелково-минометного вооружения разработать динамореактивный гранатомет (но не одноразового применения, а многократного). Таковой под названием РПГ-1 появился уже в 1944 году, его даже собирались поставить на поток, однако ряд причин, связанных с конструктивными недоработками, этому помешал. Но от замысла не отказались, и в 1947-м разработкой нового динамореактивного гранатомета ДРГ-40 (калибр – 40 мм) и надкалиберной 80-мм кумулятивной гранаты ПГ-80 занялись конструкторы ГСКБ-30 Минсельхозмаша в сотрудничестве с ковровскими оружейниками.

Дело спорилось, и уже на следующий год образец представили на испытания. А 29 июня 1949-го заместитель министра Вооруженных Сил СССР Маршал Советского Союза Василий Соколовский подписал приказ № 0087 (гриф "Совершенно секретно"), гласивший: "Объявляю, что постановлением Совета министров Союза ССР № 2612-1034сс от 18 июня 1949 года принят на вооружение Советской армии ручной противотанковый гранатомет и выстрел к нему конструкции ГСКБ-30 Министерства сельскохозяйственного машиностроения. Гранатомет и выстрел к нему именовать: 1. Ручной противотанковый гранатомет РПГ-2. 2. Выстрел к ручному противотанковому гранатомету: а) граната РГ-2, б) взрыватель ДК-2".

По тем временам это было весьма действенное, причем простое и легкое (масса в снаряженном состоянии – менее 5 кг), средство для борьбы с бронетехникой. Прицельная дальность РПГ составляла 150 метров, а бронепробиваемость – 200 миллиметров. Напомним: максимальная толщина брони американских средних танков М26 "Першинг", равно как поступивших им на смену "Паттонов" М46 и М47, – 102 миллиметра.

РПГ-2 успешно применялся во Вьетнаме и других локальных войнах. СССР не только поставлял его за рубеж по 104 рубля за штуку (в ценах 1961 года), но и предоставлял лицензии на его производство, например Польше (где РПГ-2 выпускался под обозначением RGppanc-2), тому же Вьетнаму и КНР ("тип 56"). По злой иронии судьбы китайские РПГ-2 были пущены в ход против наших войск во время конфликта на Даманском. Солдат НОАК Хуа Ючжи, действуя в паре с помощником Ю Хайчаном, согласно утверждениям китайской печати уничтожил из РПГ-2 четыре советских бронетранспортера. Кроме того, китайцам удалось подбить из этого гранатомета даже советский танк Т-62, повредив ему ходовую часть. Потом он, оставленный экипажем, попал им в руки.

РПГ-2 до сих пор кое-где состоит на вооружении, демонстрируя долговечность надежного и удобного образца, хотя, конечно, современные танки ему уже не по зубам.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 23 (786) за 18 июня 2019 года