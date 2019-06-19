Первые изображения американской перспективной аэробаллистической ракеты ARRW

12 июня 2019 года ВВС США провели на стратегическом бомбардировщике Boeing B-52Н первое аэродинамическое испытание (без сброса) перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon, также используется акроним Arrow), создаваемой корпорацией Lockheed Martin. Бомбардировщик В-52Н с массо-габаритным макетом ракеты ARRW, оснащенном частью системы управления, на внешней подвеске совершил полет с авиабазы Эдвардс (Калифорния).

Массо-габаритный макет перспективной американской гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0036) в ходе первого испытательного полета, 12.06.2019 (с) авиабаза Эдвардс / ВВС США

Создание ARRW ведется по контракту стоимостью 480 млн долл, выданному ВВС США корпорации Lockheed Martin в августе 2018 года. Работы должны быть завершены к декабрю 2021 года.

Конструктивно ARRW, по сообщениям, представляет собой твердтопливную аэробаллистическую ракету с боевой частью в виде отделяемого гиперзвукового боевого блока с ракетным двигателем Tactical Boost Glide (TBG), уже некоторое время создаваемого под эгидой агентства DARPA. Характеристики системы неизвестны, хотя неофициально ее боевому блоку TBG приписывается скорость до 20М. Предположительно, первые аэродинамические испытания боевого блока TBG были проведены в марте 2019 года. По некоторым источникам, ракета ARRW планируется к созданию в первую очередь в ядерном варианте.

Массо-габаритный макет перспективной американской гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Lockheed Martin AGM-183A ARRW (Air Launched Rapid Response Weapon) на внешней подвеске стратегического бабардировщика ВВС США Boeing B-52H (номер ВВС США 60-0036) в ходе первого испытательного полета, 12.06.2019 (с) авиабаза Эдвардс / ВВС США (via t.me/nuclear_stormbringer )