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19.06.2019
bmpd.livejournal.com

Новый итальянский беспилотный летательный аппарат Falco Xplorer

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На открывшемся 17 июня 2019 года в Ле-Бурже 53-м Парижском авиасалоне итальянская компания Leonardo впервые представила большой беспилотный летательный аппарат Falco Xplorer класса MALE. Cообщается, что сертификационные испытания аппарата в Италии должны быть начаты в июне и завершены к концу 2019 года.

Первый опытный образец итальянского беспилотного летательного аппарата Leonardo Falco Xplorer (серийный номер 0001, регистрационный номер XAV-SA-007) в экспозиции Парижского авиасалона в Ле-Бурже, 17.06.2019 (с) Михаил Жердев

БЛА Falco Xplorer, вопреки названию, не имеет прямого отношения к известным тактическим БЛА Leonardo семейства Falco и по своему облику и размерам подобен большим американским беспилотным летательным аппаратам серии General Atomics Predator.

Согласно представленным Leonardo данным, БЛА Falco Xplorer имет максимальный взлетный вес 1300 кг, вес полезной нагрузки 350 кг, длину 9 м и размах крыла 18,4 м. Цельнокомпозитный аппарат оснащен поршневым двигателем Rotaх с толкающим винтом, а также убирающимся шасси. Рабочий потолок БЛА от 7 тысяч до 9 тысяч метров, продолжительность полета до 24 часов.

Система управления БЛА спутниковая. В представленной разведывательной конфигурации, именуемой Block 10, аппарат оснащен РЛС бокового обзора Gabbiano T-80UL с синтезированной апертурой, электронно-оптической системой LEOS и комплексом радиотехнической разведки SAGE. В настоящее время БЛА не представлен как вооруженный (отчасти по итальянским внутриполитическим соображениям), хотя оснащение его вооружением рассматривается как "опция".

БЛА Falco Xplorer пока что не имеет заказчиков, хотя ВВС Италии будут участвовать в процессе сертификации аппарата.

Первый опытный образец итальянского беспилотного летательного аппарата Leonardo Falco Xplorer (серийный номер 0001, регистрационный номер XAV-SA-007) в экспозиции Парижского авиасалона в Ле-Бурже, 17.06.2019 (с) www.ainonline.com и www.portaledifesa.it

Первый опытный образец итальянского беспилотного летательного аппарата Leonardo Falco Xplorer (серийный номер 0001, регистрационный номер XAV-SA-007) в экспозиции Парижского авиасалона в Ле-Бурже, 17.06.2019 (с) Михаил Жердев

Изображение итальянского беспилотного летательного аппарата Leonardo Falco Xplorer (с) Leonardo (via Jane's)

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Компании
General Atomics
Leonardo
TUBITAK
Проекты
БПЛА
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