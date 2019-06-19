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19.06.2019
ТАСС

В Роскосмосе сообщили о согласовании большинством ведомств концепции программы "Сфера"

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Проект предусматривает дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Большая часть заинтересованных ведомств уже согласовала концепцию программы глобальной спутниковой системы "Сфера". Об этом ТАСС сообщили во вторник в госкорпорации "Роскосмос".

"В настоящее время концепция программы "Сферы" разработана и представлена на согласование в заинтересованные министерства и ведомства - в первых числах апреля текущего года. На сегодняшний день большая часть ведомств уже согласовала концепцию, остальные находятся на финальной стадии согласования", - отметили в госкорпорации.

Ранее председатель Научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев сообщил ТАСС, что проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии будут объединены в одну госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года. Предложения по данной программе должны быть представлены до 1 августа.

Программы "Сфера" предусматривает дальнейшее развитие системы навигации (ГЛОНАСС), систем связи и вещания, а также дистанционного зондирования земли. В новую единую систему должны войти спутники серии "Экспресс", включая спутники "Экспресс-РВ" на высокоэллиптических орбитах для Арктического региона, системы персональной спутниковой связи, ретрансляции и дистанционного зондирования Земли, перспективная среднеорбитальная система спутникового интернета и низкоорбитальные системы передачи данных и интернета вещей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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