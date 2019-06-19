Новейший российский многоцелевой транспортер ДТ-3ПМ может пройти везде
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Корпорация УВЗ обнародовала видеокадры испытаний модернизированного двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-3ПМ.
Как сообщается на t-digest.ru, эта машина без особых проблем прошла свыше 9 тысяч километров, форсируя водные преграды, легко справляясь с глубоким снегом, торфяником и переувлажненной глиной.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Корреспонденты "Вестника Мордовии" имели возможность познакомиться с этой уникальной машиной на различных оборонных выставках, в том числе на военно-технических форумах "Армия".
Масса транспортера в снаряженном состоянии может достигать 11 т. Грузоподъемность - 3 т. Количество мест в кабине первого звена - 5. Во втором звене число посадочных мест -12.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Установлен дизельный высокоресурсный двигатель мощностью 240 л.с. Трансмиссия: гидромеханическая, автоматическая, скоростная. Максимальная скорость - до 50 км/ч по суше и до 6 км/ч - на плаву. Запас хода - до 600 км.
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"
Среднее удельное давление на грунт 0,16 - 2 кг/см. Максимальные углы подъема и спуска с полной нагрузкой - 35 град. Максимальный угол крена - 20. Длина машина - 9 м. Ширина - 2,3 м. Высота - 2,6 м.
Как уже отмечалось, машина демонстрировалась на военно-технических форумах "Армия". Она предназначена как для выполнения военных задач, так может использоваться и спасателями, работниками нефтегазовой отрасли, геологоразведчиками и лесниками.
Лев Романов
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