Advance (Хорватия): огромная многосерийная геополитическая драма

Из-за сотрудничества с Россией США однозначно введут санкции против Турции, в результате С-400 будут стоить Турции очень дорого. Тогда почему же она так рискует? Турция все это делает во имя собственных политических целей. С-400 только средство для укрепления отношений между Анкарой и Москвой. А эти отношения, по мнению Эрдогана, будут очень полезны и ему, и Турции, пишет "Адванс".

Идлиб как барометр российско-турецких отношений, С-400 как повторение FD-2000, и "Мистрали" как важный урок о давлении

История с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции уже превратилась в политическую мыльную оперу, конца и края которой не видно. Или все-таки, быть может, ее конец близок? Ведь вчера турецкий президент Эрдоган заявил, что системы С-400 "уже закуплены" и что он надеется: их доставят в ближайший месяц.

Достаточно ли этого заявления, чтобы США ослабили свое давление на Анкару? По-видимому, нет. Факт в том, что США по-прежнему будут стараться сорвать эту сделку. Их попытки не прекратятся, пока комплексы С-400 на самом деле не будут доставлены в Турцию или пока Турция не откажется от них. Вспомним скандал вокруг "Мистралей" между Францией и Россией несколько лет назад. Россия тогда уже выплатила около 900 миллионов евро за два вертолетоносца "Мистраль". Франция их построила, но потом вмешались США и, оказав давление на Париж, добились расторжения сделки (хотя Франции пришлось вернуть России деньги с большой компенсацией -почти 1,2 миллиарда евро).

На данном этапе вокруг С-400 сложилась очень похожая ситуация с той лишь разницей, что на кону еще большие деньги. По данным источников, покупка обойдется Турции приблизительно в 2,2 миллиарда евро. И теперь Эрдоган утверждает, что Турция уже выплатила эти деньги России.

"Турция уже закупила системы С-400. Это свершившийся факт. Я надеюсь, что эти комплексы будут доставлены в Турцию в будущем месяце", - заявил Эрдоган.

Предположим, что Турция действительно заплатила за С-400 и сделка на самом деле приближается к финалу. Согласно некоторым дипломатическим источникам в США, этот поступок может дорого обойтись Турции, и, по оценкам, только из-за прямых американских санкций, которые США планируют ввести против Анкары в случае закупки С-400, турецкая промышленность потеряет около 8,8 миллиардов евро.

Чем закончится эта история, нам только предстоит еще увидеть. Однако недавнее заявление Эрдогана подсказывает: Турция намерена упорствовать, хотя многое еще может измениться до конца будущего месяца. Также интересно и то, что это безапелляционное заявление Эрдоган сделал именно тогда, когда Турция и Россия, точнее, вероятно, он и Путин, договорились о "полном прекращении огня" на территории сирийской провинции Идлиб.

Другое интересное обстоятельство: вчера Эрдоган подтвердил, что С-400 уже "оплачены" России, но не сказал, когда именно это произошло. Об этом мы можем только догадываться. Кто знает, быть может, эти миллиарды поступили на российский счет только вчера. В таком случае это полностью объясняет договоренность о полном прекращении огня в Идлибе.

Эти две вещи (закупка С-400 и обстановка в Идлибе) тесно связаны уже давно, и это не секрет. Как не секрет и то, что закупка С-400 сыграет важную роль не только в оборонной сфере. Ведь таким образом Турция дает понять, что нуждается в российских передовых зенитно-ракетных комплексах, чтобы защищаться. Но от кого или от чего? Кто вообще грозит войной Турции, которая сама по себе является военной державой, а кроме того, членом мощнейшего военного альянса в истории человечества (речь, разумеется, о НАТО)?

Да, действительно, сотрудничая с Россией, Турция потенциально сэкономила бы около миллиарда евро, поскольку именно на столько дороже комплексы "Пэтриот", предложенные ей Соединенными Штатами. Однако если учесть, что из-за сотрудничества с Россией США почти стопроцентно введут какие-нибудь санкции против Турции, по итогу российские комплексы могут "обойтись" Турции намного дороже. Тогда почему же она упорствует и так рискует? Турция все это делает во имя собственных политических (и геополитических) целей. С-400 только средство, мощное, но все же только средство для укрепления отношений между Анкарой и Москвой.

Турецкие власти не видят никакой опасности внешнего нападения (все это лишь разговоры). Но они точно видят опасность, исходящую совсем с другой стороны. Речь об угрозе переворота, который вернул бы Турцию на тот путь, на котором она стояла до радикализации политики Эрдогана. До недавнего времени Турцией правили из кулуаров военные, официально поддерживавшие светскую власть и одновременно удерживавшие Турцию в зоне западного политического влияния. Все изменилось в последние годы, и поворотным моментом стала, вероятно, попытка государственного переворота три года назад. Эрдоган вышел тогда победителем и с тех пор упорно работает над устранением этой угрозы. Это вылилось в страшные гонения на инакомыслящих, о чем почти весь мир молчит, поскольку одновременно борется за благосклонность невыразимо важной со стратегической точки зрения Турции.

В тот момент Эрдоган осознал (а догадывался он и раньше), что "его" Турция может выжить, только если выйдет из зоны исключительно западного влияния и будет укреплять сотрудничество со странами, которые никогда не станут у него спрашивать о соблюдении прав человека, свободе слова и подобных вещах в Турции. И такими странами, несомненно, являются Россия и Китай.

Россия ближе, геополитически более активна, находится на "границе" с западным миром, и все же Эрдоган не сразу выбрал ее и поставил в центр своей военно-политической тактики. Первым его выбором стал более крупный с экономической точки зрения игрок - Китай.

В 2013 году Турция заказала у Китая приблизительно за три миллиарда евро китайский зенитно-ракетный комплекс дальнего действия FD-2000 (HQ-9). При этом турки отдали предпочтение китайцам, отказав их западным конкурентам и не купив, в том числе французско-итальянские комплексы SAMP/T Aster 30. Почему? В случае китайских систем все объясняется так же, как в случае российских С-400. Выходит, С-400 - это повторение FD-2000.

В 2013 году турецкое руководство заявило, что выбрало Китай из-за более выгодной стоимости, а также из-за "потенциальной возможности наладить совместное производство в Турции". НАТО тогда отреагировало так же, как и сегодня. Альянс резко раскритиковал решение Турции, отметив, что китайские комплексы "не совместимы с обороной НАТО".

После этого Турция какое-то время подумывала о разработке собственных комплексов, поскольку испытывает определенные экспортные амбиции. Так, в планах Турции к 2023 году увеличить оборонный экспорт до 22 миллиардов евро (с нынешних 1,6 миллиардов евро; иными словами, амбиции огромны). До 2023 года Турция намеревалась выделить на вооружения около 62 миллиардов евро.

Почему же впоследствии Турция все же решила закупить российские С-400? Причина - в желании укрепить отношения с Россией, о чем я уже писал выше. По мнению Эрдогана, эти практичные отношения будут очень полезны для него самого и для дальнейшего турецкого развития.

Почему же тогда, если на кону лояльность Турции и ее принадлежность к определенному кругу влияния, США просто не сделают Турции более выгодное предложение, и в таком случае турки отказались бы от сотрудничества с Россией? Да, американцам было бы нетрудно это сделать, но есть одна вещь, которую США просто не в состоянии гарантировать Турции. Речь об обещании, что в долгосрочной перспективе США не станут предпринимать попыток подчинить Турцию своим планам.

Даже крупнейшие и самые лояльные американские союзники: Саудовская Аравия, Израиль, Франция - все они втайне, а иногда и явно, продумывают "план Б" в отношениях с Москвой. Они понимают, что этот план может им пригодиться, если их великий союзник попытается подчинить их себе вразрез с их прямыми интересами. Факт в том, что сегодня (все еще) большинство американских союзников рассматривают свою лояльность по отношению к США, зачастую вынужденную лояльность, как нечто, что по итогу идет им на пользу, в частности в финансовом плане. Пока ситуация такова, у них нет желания менять международные альянсы, но вместе с тем они понимают, что США нужно остерегаться.

Это, вероятно, прекрасно осознает и Эрдоган. Поскольку если "мозгом" операции, целью которой было свергнуть его в 2016 году, действительно был турецкий клирик Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, то Эрдогану ясно: у него остался последний шанс на развитие "альтернативных" отношений без США.

Что касается Идлиба в Северо-Западной Сирии, то, как я уже отмечал в нескольких предыдущих статьях, эта провинция сегодня является своеобразным барометром отношений между Анкарой и Москвой (особенно сказывается "сага" вокруг доставки С-400). России, конечно, "выгодно" остановить сирийскую армию и ее наступление (судя по недавним заявлениям, Россия буквально ведет переговоры с Турцией от имени сирийских войск), сохраняя при этом возможность дать наступлению новый старт в двух случаях. Во-первых, если Эрдоган передумает покупать С-400 (как Франция в истории с Мистралями), или, во-вторых, уже после того, как сделка завершится (хотя вряд ли, так как, по предположениям, С-400 - это только увертюра к дальнейшему укреплению турецко-российских отношений, а также их совместного бизнеса; это означает, что Идлиб еще долго может оставаться "барометром" этих отношений).

Факт в том, что Эрдоган продолжает во всеуслышание и ясно говорить, что "дело сделано", что С-400 уже оплачены и что пути назад уже нет. Тем не менее вспомним еще раз Мистрали: дело не сделано, пока "не сделано", хотя и тогда еще все можно изменить!

Д. Марьянович (D. Marjanovi)